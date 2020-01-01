Пособия, компенсации и социальные выплаты для жителей Прикамья вырастут на 3%

18:24 | 30.01.2020

Правительство РФ утвердило размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. Постановление опубликовано на сайте кабмина http://government.ru/docs/38877/. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год и составит 3%.



По информации регионального отделения Пенсионного фонда РФ, соответствующие изменения коснутся 237 тыс. жителей Пермского края. Проиндексированы будут выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, граждане с детьми, Герои Советского Союза, Герои России, Герои социалистического труда, Герои труда РФ, люди, пострадавшие из-за аварии на Чернобыльской АЭС, а также при обязательном социальном страховании. Речь идет о страховании от профессиональных заболеваний и инцидентов на производстве.



Напомним, ранее стало известно, что в Прикамье с 1 февраля вырастут социальные доплаты пенсионерам и льготникам.

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