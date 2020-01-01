К 75-летию Победы в Прикамье отремонтируют почти 100 домов ветеранов ВОВ

17:12 | 30.01.2020

На совещании муниципальных образований Пермского края обсудили вопрос социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. И.о. председателя правительства Пермского края Ольга Антипина подчеркнула, что в регионе проживают 14610 ветеранов войны, в том числе участники войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашизма, жители блокадного Ленинграда.



«Безусловно, край стремится оказывать им всю возможную помощь и максимальную поддержку. Это постоянная медицинская помощь, социальная поддержка (ежемесячные выплаты, льготы по ЖКУ и газификации), социальное обслуживание (бесплатные соцуслуги на дому, реабилитация инвалидов, социальные участковые, патронаж), - отметила Ольга Антипина. - Также решаем важную задачу – обеспечиваем жильем ветеранов. С 2005 жилищные условия улучшили уже более 5600 человек. Очереди нет – жильем обеспечиваем по мере надобности». При этом ведется работа по приведению жилья ветеранов в порядок, в этом году к юбилейной дате отремонтируют 99 домов ветеранов ВОВ.



По поручению президента РФ Владимира Путина в юбилейный год будут повышены выплаты к 9 Мая. Ветераны Великой Отечественной войны Пермского края получат 75 тысяч рублей, труженики тыла - 50 тысяч рублей. Обычно такие выплаты составляли по 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.



Кроме того, в Пермском крае принят законопроект, который утверждает дополнительные меры социальной поддержки ветеранам Пермского края. Документ предусматривает предоставление ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы. Ее смогут получить пермяки, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и работавшие на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений.



К юбилейной дате 75-летия Победы ветеранам Великой Отечественной войны будут вручены юбилейные и памятные знаки. Так, 14610 ветеранов будут награждены федеральной юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», по поручению Максима Решетникова еще 151 тысяча жителей Пермского края, не достигших совершеннолетия на 9 мая 1945 года, - региональный памятный знак Пермского края «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Как отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, ветераны в Прикамье имеют право на бесплатное предоставление социальных услуг на дому, бесплатную реабилитацию, снижение размера оплаты за стационарное социальное обслуживание (50% от среднего дохода). За каждым ветераном закреплен социальный участковый, который помогает в адресном решении вопросов.



В рамках медицинского сопровождения ветеранам в Прикамье предоставляется регулярная диспансеризация (в этом году ее прошли почти 4 тысячи человек), еще 4 тысячи ветеранов прошли лечение в Госпитале ветеранов, более 1000 ветеранов регулярно оказывается социальная помощь от соцработников, организован прием узких специалистов на дому, обеспечение лекарствами.



Завершая обсуждения, и.о. председателя правительства обозначила, что праздник должен быть организован для всех ветеранов, никто не должен быть обделен вниманием. Для этого необходимо активное участие глав муниципальных образований и их вовлеченность. В случае если ветеран не может самостоятельно прийти на праздничные или памятные мероприятия, представители местных властей должны прийти к нему сами.



Сегодня в Пермском крае проживают 14610 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 737 участников ВОВ, 149 жителей блокадного Ленинграда, 285 несовершеннолетних узников фашизма, 13439 тружеников тыла. Им оказывается всесторонняя социальная поддержка. Это, в частности, ежемесячные выплаты, льготы по жилищно-коммунальным услугам, бесплатная помощь при подключении к цифровому телевидению, льготная газификация.

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