Пермь: новости дня
17:12 | 30.01.2020
К 75-летию Победы в Прикамье отремонтируют почти 100 домов ветеранов ВОВ
«Безусловно, край стремится оказывать им всю возможную помощь и максимальную поддержку. Это постоянная медицинская помощь, социальная поддержка (ежемесячные выплаты, льготы по ЖКУ и газификации), социальное обслуживание (бесплатные соцуслуги на дому, реабилитация инвалидов, социальные участковые, патронаж), - отметила Ольга Антипина. - Также решаем важную задачу – обеспечиваем жильем ветеранов. С 2005 жилищные условия улучшили уже более 5600 человек. Очереди нет – жильем обеспечиваем по мере надобности». При этом ведется работа по приведению жилья ветеранов в порядок, в этом году к юбилейной дате отремонтируют 99 домов ветеранов ВОВ.
По поручению президента РФ Владимира Путина в юбилейный год будут повышены выплаты к 9 Мая. Ветераны Великой Отечественной войны Пермского края получат 75 тысяч рублей, труженики тыла - 50 тысяч рублей. Обычно такие выплаты составляли по 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.
Кроме того, в Пермском крае принят законопроект, который утверждает дополнительные меры социальной поддержки ветеранам Пермского края. Документ предусматривает предоставление ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы. Ее смогут получить пермяки, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и работавшие на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений.
К юбилейной дате 75-летия Победы ветеранам Великой Отечественной войны будут вручены юбилейные и памятные знаки. Так, 14610 ветеранов будут награждены федеральной юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», по поручению Максима Решетникова еще 151 тысяча жителей Пермского края, не достигших совершеннолетия на 9 мая 1945 года, - региональный памятный знак Пермского края «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Как отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, ветераны в Прикамье имеют право на бесплатное предоставление социальных услуг на дому, бесплатную реабилитацию, снижение размера оплаты за стационарное социальное обслуживание (50% от среднего дохода). За каждым ветераном закреплен социальный участковый, который помогает в адресном решении вопросов.
В рамках медицинского сопровождения ветеранам в Прикамье предоставляется регулярная диспансеризация (в этом году ее прошли почти 4 тысячи человек), еще 4 тысячи ветеранов прошли лечение в Госпитале ветеранов, более 1000 ветеранов регулярно оказывается социальная помощь от соцработников, организован прием узких специалистов на дому, обеспечение лекарствами.
Завершая обсуждения, и.о. председателя правительства обозначила, что праздник должен быть организован для всех ветеранов, никто не должен быть обделен вниманием. Для этого необходимо активное участие глав муниципальных образований и их вовлеченность. В случае если ветеран не может самостоятельно прийти на праздничные или памятные мероприятия, представители местных властей должны прийти к нему сами.
Сегодня в Пермском крае проживают 14610 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 737 участников ВОВ, 149 жителей блокадного Ленинграда, 285 несовершеннолетних узников фашизма, 13439 тружеников тыла. Им оказывается всесторонняя социальная поддержка. Это, в частности, ежемесячные выплаты, льготы по жилищно-коммунальным услугам, бесплатная помощь при подключении к цифровому телевидению, льготная газификация.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:56 | 30.01.2020
На девяти улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена»
19:06 | 30.01.2020
В Екатеринбурге за год появилось 92 новых ресторана и кафе
18:50 | 30.01.2020
Автограф-сессия с участием Глеба Самойлова прошла перед матчем «Автомобилиста» в Екатеринбурге
18:41 | 30.01.2020
На капремонт школы №141 Екатеринбурга потратят 207 миллионов рублей
18:27 | 30.01.2020
Пермская филармония начала продажу билетов на X международный фестиваль Дениса Мацуева
18:25 | 30.01.2020
Уральский полпред экстренно собирает губернаторов на совещание
18:09 | 30.01.2020
На «Уральской рублевке» устроили облаву на лесовозы
18:03 | 30.01.2020
На Урале осудили трех участников запрещенной религиозной организации
17:47 | 30.01.2020
Оскандалившемуся депутату думы Полевского прощают долги, несмотря на японский внедорожник
17:16 | 30.01.2020
В Перми пройдет акция «Прояви онконастороженность – сохрани здоровье»
17:12 | 30.01.2020
К 75-летию Победы в Прикамье отремонтируют почти 100 домов ветеранов ВОВ
17:01 | 30.01.2020
В Нижнем Тагиле автомобиль ритуальной службы врезался в КамАЗ
16:43 | 30.01.2020
Дорожная компания бывшего свердловского депутата выиграла многомиллионные контракты в Омске
16:36 | 30.01.2020
«Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с краевой больницей имени Вагнера
16:35 | 30.01.2020
В Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали лицей
16:04 | 30.01.2020
На трассе под Екатеринбургом офицер Росгвардии не дал замерзнуть женщине с ребенком
16:01 | 30.01.2020
Лабораторию минобороны в Екатеринбурге оштрафовали за халатность при работе с возбудителями инфекции
16:00 | 30.01.2020
Росавиация выдала допуск на рейсы из Перми в Бургас
15:44 | 30.01.2020
В Екатеринбурге отремонтируют мост в Малом Истоке
15:27 | 30.01.2020
«Их не интересует мнение жителей»: как прошёл первый массовый пикет у здания администрации Екатеринбурга
15:24 | 30.01.2020
Жителям уральской столицы предложили добровольно сдать оружие и получить за это вознаграждение
15:03 | 30.01.2020
В Екатеринбурге протестировали обновленный противогололедный реагент
14:38 | 30.01.2020
На Урале мужчина заживо сжег инвалида, посчитав его обузой для бабушки
14:16 | 30.01.2020
В торговых центрах Екатеринбурга не будут раздавать медицинские маски
13:58 | 30.01.2020
В школы Екатеринбурга записали почти девять тысяч первоклассников
13:36 | 30.01.2020
В столице Урала нашли пропавшую 24-летнюю девушку
13:24 | 30.01.2020
В Перми стало больше площадок для выгула собак
13:21 | 30.01.2020
Жюри «Золотой маски» посетит два спектакля в Перми
13:19 | 30.01.2020
В Екатеринбурге задержан директор пермского хостела, в котором из-за прорыва трубопровода заживо сварились пять человек
13:18 | 30.01.2020
Прикамские аграрии впервые смогут получать компенсацию затрат на известкование почвы
13:01 | 30.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на выставки
12:56 | 30.01.2020
У здания администрации Екатеринбурга начался массовый пикет