В Перми стало больше площадок для выгула собак

13:24 | 30.01.2020

В разных районах города пермяки могут выгуливать своих питомцев в специальных местах. Они оборудованы специальными снарядами для дрессировки, огорожены.



Так, в Ленинском районе построили площадку для выгула и дрессировки собак на улице Клименко, 24. Теперь владельцы животных имеют возможность выгуливать своих питомцев в специально отведенном для этого месте.



В микрорайоне Гайва обустроены две площадки для выгула собак: у дома №17 по улице Кабельщиков и напротив дома №78/2 по улице Карбышева. Они огорожены и занимают площадь в 400 кв. м. Места для выгула собак расположены на удалении от многоквартирных домов, они выбирались с учетом мнения жителей микрорайона Гайва, а также членов территориального общественного самоуправления «Гайва-2».



В Мотовилихинском районе площадка для выгула собак обустроена в микрорайоне Вышка-2 по улице Ивана Франко, 39. Эта площадка занимает большую территорию, обнесена высоким и надежным забором, поэтому на ней можно выгуливать собак без поводка и ошейника. При входе на площадку установлен информационный стенд с разъяснением правил выгула животных. Территория предназначена как для прогулок с животными, так и для занятий по дрессировке. Здесь установлен контактный снаряд «Бум», благодаря которому животные смогут развивать свои способности в игровой форме. На площадке также имеются урны и мусорные контейнеры.



В Свердловском районе площадки для выгула и дрессировки собак расположены по адресам: улица Клары Цеткин, 35 и улица Яблочкова, 38. На входе имеется информационная табличка, на которой указаны правила выгула животных в данном месте. Территория огорожена, площадка предназначена как для свободной прогулки, так и для занятий по дрессировке.



В Индустриальном районе Перми тоже работает специализированная площадка для выгула собак. В конце декабря завершились работы по ее обустройству по улице Стахановской, 2.



В Кировском районе погулять с питомцами можно в экопарке «Мечта воробушка» микрорайона Судозаводский. Пермское городское лесничество обустроило здесь площадку для выгула и общения с собаками. Площадка огорожена и обустроена снарядами для дрессировки собак.



Обустройство специализированных мест для выгула и дрессировки собак в Перми продолжится.

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