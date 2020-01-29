Пермь: новости дня
13:01 | 30.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на выставки
Выставка познакомит со статьями, очерками, литературными портретами, заметками Абрамова, его выступлениями на писательских съездах, по телевидению, на встречах с читателями. В экспозиции - собрание сочинений писателя и отдельные произведения. Интересны беседы с женой Людмилой Владимировной Крутиковой-Абрамовой о жизни и творчестве писателя, материалы из личных архивов Ф. Абрамова и его многолетнего корреспондента А.С. Москвина. Особенно значимы дневниковые записи Абрамова с мыслями о войне и современности.
Абрамов - один из представителей «деревенской прозы», популярного направления 60-80 годов ХХ века. Первый серьезный роман «Братья и сестры» напечатан в 1958 году в журнале «Нева». Его продолжили романы «Две зимы и три лета» и «Пути-перепутья». За эту трилогию Абрамов получил Государственную премию СССР. Автор повестей «Безотцовщина» (1961), «Пелагея» (1969), «Деревянные кони» (1970), «Алька» (1972) показывает крестьянский мир Русского Севера в его будничных заботах, горестях и радостях.
Выставка будет работать по 29 февраля, 6+.
С 1 февраля начнет работать выставка «Взрослые и дети читают в интернете: правила безопасного интернета». Отдел библиографии посвятил ее Всемирному дню безопасного интернета. Этот праздник отмечается ежегодно с 2004 года, нынче он приходится на 11 февраля.
Книги и журнальные публикации рассказывают об основах безопасности при работе в сети, о методах борьбы с вредоносными программами. Читатели узнают, как бороться с перегруженностью ненужной информацией, не стать жертвой интернет-зависимости, уберечься от интернет-мошенников. Даны рекомендации педагогов, психологов и других специалистов, которые помогут родителям оградить детей от опасной информации в интернете и обеспечить родительский контроль. Информационно-библиографический отдел (3 этаж, правое крыло).
Выставка будет работать по 29 февраля, 16+.
3 февраля в 18:00 начнется встреча клуба «Пермский краевед». В программе: «Что имеем – храним» - рассказ о судьбе творческого наследия двух уральских зодчих-юбиляров 2020 года: В. В. Попатенко (к 100-летию) и А. Б. Турчевича (к 160-летию). Сообщения краеведа, историка, искусствоведа, инженера Л. Перескокова и краеведа, историка В. Колбаса. «В. В. Семянников продолжает работать…» - о развитии поисков и исследований ушедшего товарища. Сообщение краеведа, топонимиста С. Котельникова.
Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло), 12+.
© «Вечерние ведомости»
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