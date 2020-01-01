Проектирование здания пермского «Сириуса» начнется в текущем году

18:44 | 29.01.2020

Проектирование здания для Центра выявления и поддержки одаренных детей - по типу всероссийского образовательного центра «Сириус» в Сочи - начнется в этом году. Об этом стало известно сегодня, 29 января, на заседании правительства Пермского края.



«Максимом Геннадьевичем Решетниковым было принято решение о строительстве нового здания Центра, к его проектированию приступим в этом году. И параллельно откроем временную площадку на базе одной из пермских школ», – отметила и.о. председателя правительства Пермского края Ольга Антипина.



На его создание предусмотрено порядка 337 млн рублей, 320 млн рублей из которых будут направлены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным .



«Новое высокотехнологичное здание объединит в себе учебные аудитории, проектные и научные лаборатории, а также комфортабельные комнаты для проживания, чтобы в нем могли обучаться ребята со всего края, - отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – Смены в нем будут от 7 до 21 дня - в зависимости от профиля. Одновременно будет заниматься 200 человек. Уже полностью разработана концепция Центра, работать будем по 3 направлениям: интеллект, творчество, социальное проектирование лидерства. Помимо этого, все дети смогут заниматься искусством, физкультурой и спортом».



Также в ходе заседания обсудили создание в Прикамье Центра дополнительного образования детей при вузе. Как отметила Ольга Антипина, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет стал победителем федерального конкурса на предоставление гранта в размере 10 млн рублей. Еще 500 тыс. на создание Центра будут направлены из регионального бюджета. Все средства также будут направлены в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. «Ежегодно в нем смогут обучаться порядка 600 школьников и около 100 преподавателей смогут повышать квалификацию», – говорит Ольга Антипина.



Центр будет носить название «Дом научной коллаборации им. А.А. Фридмана». Как отмечают в педуниверситете, название было выбрано не случайно - жизнь этого человека связана с Пермью. Александр Фридман – известный российский математик и физик, является автором исторически первой нестационарной модели Вселенной. Ученый работал в пермском университете и даже был деканом физико-математического факультета. Работа в «ДНК» будет организована по 6 естественно-научным направлениям: экспериментальная физика, основы олимпиадного программирования, конструирование демонстрационных моделей по физике, основы 3D-моделирования, основы микроэлектроники, а также биотехнология и молекулярная биология.



Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Его целью является раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

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