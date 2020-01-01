Минздрав Прикамья: Сейчас основания для введения карантина нет

12:35 | 28.01.2020

По данным министерства здравоохранения Пермского края, уровень заболевания ОРВИ и гриппом в период с 20 по 26 января повысился на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество заболевших за неделю составило 19 408, из которых 6 528 - дети. Заболевание гриппом зарегистрировано у 33 человек, из них 5 детей.



Ситуация на данный момент расценивается как неэпидемическая, по словам специалистов минздрава, для введения ограничительных мер оснований нет. На данный момент уровень заболеваемости колеблется в пределах 20 тыс. случаев ОРВИ в неделю. Пороговым является уровень в 30 тыс. случаев.



При заболевании более 20% обучающихся в образовательных учреждениях Прикамья проводятся локальные карантинные мероприятия. По предварительным прогнозам Роспотребнадзора Пермского края, начало эпидемического подъема ожидается в первой декаде февраля.



Для того чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, следуйте советам специалистов:

- не переохлаждайтесь;

- при контакте с больными людьми надевайте маску;

- регулярно проветривайте помещение;

- прикрывайте нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания, салфетку после использования выбрасывайте в мусорную корзину;

- часто мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания;

- старайтесь не прикасаться к глазам, носу или рту. Микробы распространяются именно таким образом;

- в случае заболевания не занимайтесь самолечением, обязательно обращайтесь к врачу.

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