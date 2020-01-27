Пермь: новости дня
11:59 | 28.01.2020
Новый детский сад в Кудымкаре готов принять малышей
В двухэтажном здании сада предусмотрены все необходимые помещения для развития и отдыха детей. На прилегающей территории оборудована игровая площадка, построены веранды.
Стоимость объекта составила 81,8 млн рублей, из них 51,4 млн рублей были направлены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.
В новый детский сад пойдут все дети от 1,5 года, родители которых подали заявление на 2020/2021 учебный год. Строительство нового детского сада «разгрузит» действующие детские сады и позволит предоставлять места детям уже с 1 года.
В 2019 году построено 4 школы (в Березовке, Красновишерске, в п. Щучье Озеро, г. Лысьве), проведена реконструкция 2 школ в Соликамске и Перми, построено 5 детских садов в Перми, Кондратово, Фролах, Култаево. До конца этого года планируется открыть 20 детских садов на 3265 мест и 5 школ на 3894 места. В общей сложности сегодня в Пермском крае строится 27 объектов образования: 18 детских садов и 9 школ. Проекты реализуются в том числе в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование».
© «Вечерние ведомости»
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