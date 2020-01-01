Пермь: новости дня
18:24 | 27.01.2020
За январь УК и ТСЖ Перми оштрафованы более чем на 700 тысяч рублей за некачественное содержание дворов
В городе продолжаются ежедневные рейды административно-технической инспекции по контролю за очисткой придомовых территорий, кровли от снега и льда. УК и ТСЖ выписываются уведомления об устранении нарушений.
С начала месяца в Перми выпало уже более 130% от месячной нормы осадков. Январь 2020 года – один из самых снежных в XXI веке (более снежный был только в 2001 году). Также в январе наблюдались неблагоприятные погодные условия: снегопады, заморозки, переходы через ноль. Как пояснили в административно-технической инспекции, при таких сложных погодных условиях УК и ТСЖ обязаны особенно качественно убирать придомовые территории, чистить кровли зданий от снега и наледи. Также они должны обеспечивать качественную и своевременную уборку дворов, не допускать образования гололеда, проводить подсыпку входных групп, очищать кровли зданий.
В частности, инспекторы обследовали территорию дома по улице Петропавловской, 68. Уведомление в адрес управляющей компании «Ремоз» уже выписывалось ранее, инспекторы проверили, насколько оперативно организация устраняет выявленные нарушения. На территории двора зафиксированы плохо очищенные парковки, наледь на крыше дома. Кроме того, проверены дворы по улице Петропавловской, 70 и 72, они содержатся лучше, нет наледи на крышах домов. Эти дома обслуживаются УК «ДСТ Приоритет» и «Старт».
– Административно-техническая инспекция проводит рейды во всех районах. Город разделен на участки, за каждым из них закреплен квартальный инспектор. Ежедневно инспекторы следят за содержанием дворов управляющими организациями, в том числе – за состоянием кровель зданий и их очисткой от снега. Только за прошлую неделю инспекторами было обследовано более 4 тысяч придомовых территорий. Выявлено 1300 нарушений, 800 из них – это содержание кровель, то есть выявлены свесы снега и льда. В адрес УК и ТСЖ направлены уведомления, в последующем инспектора ведут контроль их исполнения, - отметил директор городской административно-технической инспекции Кирилл Самаркин.
Напомним, административные комиссии во всех районах в начале января провели заседания, рассмотрели административные протоколы и по итогам назначили управляющим организациям штрафы на общую сумму более 700 тысяч рублей.
В административно-технической инспекции Перми подчеркивают, что по фактам некачественного обслуживания территории около домов необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию. Если управляющая компания не выполняет своих обязанностей по содержанию двора в нормативном состоянии, то необходимо обращаться в администрацию района или городской департамент ЖКХ. Кроме того, жалобу можно написать в Инспекцию государственного жилищного надзора.
© «Вечерние ведомости»
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