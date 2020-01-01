В Перми эвакуировали посетителей ТЦ из-за задымления

17:58 | 27.01.2020

Сообщение о задымлении поступило из ТЦ «Рубин» в Закамске днем 27 января. На вызов выехали пожарно-спасательные подразделения.



Как сообщили в краевом МЧС, на месте выяснилось, что задымление связано с коротким замыканием электроудлинителя на первом этаже; горения не обнаружилось. Из здания торгового центра эвакуировали всех – около ста человек. Пострадавших нет.

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