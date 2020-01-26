В городских лесах Перми проводят познавательные экскурсии для жителей

11:51 | 27.01.2020

Лесничие рассказывают пермякам о зимнем содержании лесов, подкормке животных и птиц, особенностях природных территорий.



Как рассказали в Пермском городском лесничестве, сотрудники Левшинского участкового лесничества провели познавательную экскурсию для учеников лицея №5. Ребят из 2 и 3 классов познакомили с птицами городских лесов, дали возможность услышать их пение, а также им рассказали о местных деревьях.



В зимнее время года экологические тропы, расположенные в пермских городских лесах, также ждут своих посетителей. Пешком или на лыжах можно пройти тропы «Дорога домой» в Черняевском лесу и «Липовая гора» вблизи НПО «Биомед», лыжни имеются на тропах «Крым» и «Красные горки» в Кировском районе. По зимнему лесу можно прогуляться на тропах «Пролетарская», «Чапаевская» и «Ботаническая».



Лесничие проводят для жителей и гостей города бесплатные экскурсии. Чтобы попасть на прогулку с лесничим, группа численностью более 10 человек может направить заявку на адрес электронной почты mkupgl@mail.ru, или позвонить в участковые лесничества, список которых размещен здесь: http://www.prirodaperm.ru/.

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