В Перми ненадолго похолодает

11:44 | 27.01.2020

Сейчас в столице Прикамья -13 градусов, пасмурно. Сегодня, 27 января, днем в Перми будет около -15°C, к вечеру похолодает до -17°C, ночью – до -22°C.



Завтра днем столбик термометра покажет -20°C, вечером температура еще понизится, ночью может похолодать до -28°C. В среду, 29 января, будет около -15°C, ночью – умеренный снегопад и постепенное повышение температуры. В четверг может потеплеть до -8°C. В пятницу, по предварительным прогнозам, ожидаются снегопады, около -5°C.

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