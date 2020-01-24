Минтранс Пермского края сообщает о прекращении перевозок на участке Пермь-I - Пермь-II

12:33 | 25.01.2020

Со следующей недели все перевозки будут осуществляться до конечной станции Пермь-II со стороны Главного направления и до станции Пермь-I со стороны Горнозаводского направления.

Для обеспечения комфортного передвижения пассажиров количество автобусных рейсов от Перми-I увеличено в 2 раза. Напомним, пассажиры пригородных поездов могут продолжить путь от станции Пермь-I до центра города и станции Пермь-I» на одном из городских автобусов: маршрут №2 «Пермь-2 – Пермь-1», №51 «Пермь-1 – ЦУМ». Пассажиры пригородных электропоездов могут совершить одну бесплатную пересадку при предъявлении билета, приобретенного в Пермской пригородной компании.

Автобусный маршрут №2 «Пермь-2 – Пермь-I» следует в режиме «экспресс» через следующие остановочные пункты: «Пермь-I (улица Монастырская) – ЦУМ (улица Ленина) – улица Попова (улица Ленина) – Пермь-II». Маршрут обслуживается автобусами малого класса, которые отправляются от остановочного пункта «станция Пермь-I», расположенного возле здания железнодорожного вокзала.

Автобусный маршрут №51 «Пермь-1» – ЦУМ» также обслуживается автобусами малого класса и отправляется от остановочного пункта «станция Пермь-I», расположенного на улице Монастырской возле Речного вокзала. Автобус следует через остановочные пункты: магазин «Речник» – станция Пермь-1 – сквер им. Решетникова – Художественная галерея – улица Советская – ЦУМ (Комсомольский проспект).

Кроме того, с остановки на улице Советской рядом с заводом им. Шпагина уходит автобусный маршрут №3 «станция Пермь-1 – микрорайон Нагорный», отдельные рейсы которого приурочены к прибытию электропоездов. Автобус следует в направлении Центрального рынка, Гознака, микрорайона Нагорный. Остальные автобусы маршрута №3 следуют до остановочного пункта «Сквер им. Решетникова».

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