Пермь: новости дня
18:35 | 24.01.2020
В Перми в микрорайоне Пролетарский открылся новый МФЦ
Это первый МФЦ в микрорайоне Пролетарский и третий по счету, открытый в Пермском крае на площадке торгового центра. В августе прошлого года отделение «Мои Документы» появилось в ТЦ «Новый» в поселке Култаево. А в конце декабря новый филиал распахнул свои двери в ТЦ «Парк Авеню» (проспект Парковый, 23).
Открытие многофункционального центра в правобережной части Перми стало важным событием для жителей сразу двух микрорайонов – Пролетарский и Железнодорожный. Раньше им приходилось ездить за получением услуг в МФЦ, расположенные в центральной части города или в Кировском районе. Теперь же пермяки смогут оформлять все необходимые документы рядом со своим домом.
«В последние годы в правобережной части Дзержинского района велась активная застройка, количество жителей увеличилось, при этом для оформления каких-либо документов, люди были вынуждены добираться в соседние районы. Поэтому мы уверены, что новый офис не будет испытывать дефицита в посетителях, так как потребность в услугах очень высока», - говорит руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.
В рамках тестового периода заявителей будут принимать в трех «окнах», обратиться в МФЦ можно будет со вторника по субботу - с 11 часов утра до половины восьмого вечера. Выходные дни – воскресенье и понедельник. Впоследствии количество «окон» будет увеличено до пяти, а филиал планируется перевести на шестидневный график работы.
Как отмечают в учреждении, сегодня получение услуг через МФЦ доступно более чем 99% жителей всех муниципальных образований региона, поэтому развитие сети носит точечный характер. Новые офисы создаются исходя из реальных потребностей жителей.
«Если понимаем, что в том или ином районе, муниципальном образовании, филиал не справляется с нагрузкой, при этом создать дополнительные «окна» в существующем помещении нет возможности, начинаем искать варианты создания удалённых структурных подразделений», - говорит руководитель МФЦ.
Напомним, по итогам 2019 года каждый житель Прикамья хоть раз пользовался услугами МФЦ. МФЦ было оказано 3 285 067 услуг. В 2019 году новые офисы были открыты в Перми, Соликамске, Кунгуре, Березниках, Чайковском.
© «Вечерние ведомости»
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