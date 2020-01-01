Пермь: новости дня
17:21 | 24.01.2020
В этом году предприниматели Прикамья могут получить кредиты на 1,5 млрд рублей с госпоручительством
«Поручительство от Региональной гарантийной организации Корпорации развития МСП ПК по сути является альтернативой залога перед банком, благодаря которому можно получить кредит на нужную сумму. Так в 2019 году в Центр за поручительством чаще обращались промышленники разного уровня и строительные компании», - говорит Дмитрий Порохин. По его словам, поручительства в основном берут на пополнение оборотных средств. Впоследствии их направляют на расширение производства, увеличение оборотов, закуп сезонного товара по сниженным ценам и так далее.
Получить поручительство госорганов стало проще. Региональная Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в 2 раза снизила процентную ставку, с 1,5 до 0,7%, на получение данного вида поддержки. Увеличен гарантийный капитал общества (до 911,9 млн рублей). Это значит, что Корпорация развития МСП ПК может выступить поручителем на больший объем средств.
Увеличение гарантийного капитала и уменьшение сроков рассмотрения заявки на получение поручительства – результат работы Региональной Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Пермского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам.
Одним из приоритетных направлений работы фонда в этом году станет выдача поручительств бизнесам моногородов Пермского края, таких, как Нытва, Красновишерск, Очер и пр. В перспективе такая поддержка повысить устойчивость экономики территорий и даст возможность предпринимателям масштабировать бизнес.
Отметим, среди муниципальных районов Пермского края по объему выданных поручительств в 2019 году лидируют Чусовой (35 млн рублей), Пермский (18 507 млн рублей) и Суксунский (16 500 млн рублей) районы. Бизнес Перми получил поручительств на общую сумму 440,8 млн рублей.
По итогам года Региональная Корпорация развития МСП увеличила количество банков-партнеров. Теперь при обращении к специалистам предприниматели взаимодействуют сразу с 28 банками – новыми стали АО Банк «Пермь» и Федеральный фонд промышленности. В планах перейти на ускоренное принятие решений по предоставлению поручительств и частично-доверительные отношения с финансовыми организациями. Пилотный проект стартует уже весной со Сбербанком. Благодаря этому предприниматели смогут получать поручительства за 1-3 дня.
Напомним, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году количество субъектов МСП и самозанятых, получивших государственную поддержку, должно составить 6,5 тысячи.
© «Вечерние ведомости»
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