В этом году предприниматели Прикамья могут получить кредиты на 1,5 млрд рублей с госпоручительством

17:21 | 24.01.2020

Об этом заявил руководитель пермского Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрий Порохин. Для сравнения, в 2019 году только объем поручительства по кредитам составил 557,9 млн рублей. Это позволило бизнесу оформить кредиты на развитие на общую сумму 1,67 млрд рублей.



«Поручительство от Региональной гарантийной организации Корпорации развития МСП ПК по сути является альтернативой залога перед банком, благодаря которому можно получить кредит на нужную сумму. Так в 2019 году в Центр за поручительством чаще обращались промышленники разного уровня и строительные компании», - говорит Дмитрий Порохин. По его словам, поручительства в основном берут на пополнение оборотных средств. Впоследствии их направляют на расширение производства, увеличение оборотов, закуп сезонного товара по сниженным ценам и так далее.



Получить поручительство госорганов стало проще. Региональная Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в 2 раза снизила процентную ставку, с 1,5 до 0,7%, на получение данного вида поддержки. Увеличен гарантийный капитал общества (до 911,9 млн рублей). Это значит, что Корпорация развития МСП ПК может выступить поручителем на больший объем средств.



Увеличение гарантийного капитала и уменьшение сроков рассмотрения заявки на получение поручительства – результат работы Региональной Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Пермского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам.



Одним из приоритетных направлений работы фонда в этом году станет выдача поручительств бизнесам моногородов Пермского края, таких, как Нытва, Красновишерск, Очер и пр. В перспективе такая поддержка повысить устойчивость экономики территорий и даст возможность предпринимателям масштабировать бизнес.



Отметим, среди муниципальных районов Пермского края по объему выданных поручительств в 2019 году лидируют Чусовой (35 млн рублей), Пермский (18 507 млн рублей) и Суксунский (16 500 млн рублей) районы. Бизнес Перми получил поручительств на общую сумму 440,8 млн рублей.



По итогам года Региональная Корпорация развития МСП увеличила количество банков-партнеров. Теперь при обращении к специалистам предприниматели взаимодействуют сразу с 28 банками – новыми стали АО Банк «Пермь» и Федеральный фонд промышленности. В планах перейти на ускоренное принятие решений по предоставлению поручительств и частично-доверительные отношения с финансовыми организациями. Пилотный проект стартует уже весной со Сбербанком. Благодаря этому предприниматели смогут получать поручительства за 1-3 дня.



Напомним, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году количество субъектов МСП и самозанятых, получивших государственную поддержку, должно составить 6,5 тысячи.

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