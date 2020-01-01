Пермь: новости дня
17:11 | 24.01.2020
В Пермском крае в этом году появится вторая вертолетная площадка для санавиации
В Прикамье появится новая вертолетная площадка, с ее местом пока определяются, сообщает краевое министерство здравоохранения.
До этого времени в регионе функционировала одна вертолетная площадка, которая была построена в 2017 году. Она располагается в Пермском краевом перинатальном центре.
С 2017 года для спасения тяжелобольных граждан в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Пермском крае реализуется приоритетный проект по развитию санавиации. В 2019 году на эти цели было заложено почти 98,5 млн рублей, в текущем году финансирование санавиации будет увеличено на 2,5 млн рублей.
Как отмечают в минздраве, санавиация позволяет оперативно транспортировать сложных пациентов в профильные лечебные учреждения региона из труднодоступных территорий. Таким образом, все жители региона, вне зависимости от их места проживания, могут получать экстренную медицинскую помощь, что является одной из приоритетных задач правительства Пермского края.
Так, например, 8 января благодаря санавиации была экстренно оказана медицинская помощь туристу, находившемуся в Чердынском районе: мужчина жаловался на острую боль в животе. Вертолет доставил пациента в Пермскую краевую клиническую больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.
Отметим, вертолет Ми-8, на котором работает бригада санавиации Пермского края, представляет собой целую палату интенсивной терапии, оснащенную специальным медицинским модулем, где врачи могут поддерживать даже самых критических пациентов, подключая их к аппаратам жизнеобеспечения и системам мониторинга здоровья на время полета.
Воздушное судно базируется на территории Международного аэропорта Пермь (Большое Савино). При поступлении вызова вертолет приземляется на территории перинатального центра, откуда забирает врачей и груз медицинского назначения. На обеспечение вылета по условиям контракта дается 30 минут в теплое время года и 60 минут – в холодное. Время отсчитывается с момента поступления заявки на вылет.
Напомним, в 2019 году вертолетом санавиации выполнено 179 вылетов, эвакуировано 217 человек, в том числе 42 ребенка, из которых 5 детей до 1 года. Это в 2 раза больше, чем в 2017 году.
© «Вечерние ведомости»
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