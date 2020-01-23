Выходные в Перми будут прохладными

12:16 | 24.01.2020

Сейчас в столице Прикамья -6 градусов, пасмурно. Сегодня, 24 января, днем в Перми ожидается около -10°C, ночью – до -14°C.



Завтра будет около -8°C, снег; ночью – -14°C. В воскресенье, 26 января, также вероятны осадки, столбик термометра покажет -8°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет около -10°C, а ночью придет сильное похолодание.

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