В Пермском крае утверждена денежная выплата ко Дню Победы

15:26 | 23.01.2020

Краевые парламентарии поддержали предложение губернатора о единовременной выплате ко Дню Победы ветеранам Пермского края.

В двух чтениях в ходе одного пленарного заседания принят законопроект, который утверждает дополнительные меры социальной поддержки ветеранам Пермского края. Документ предусматривает предоставление ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы. Её смогут получить пермяки, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма, работавшие на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений.

«Проект закона затрагивает более 14 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но внесли личный вклад в общую победу над фашизмом. Ежегодная денежная выплата станет дополнительной поддержкой в знак внимания и уважения нашим ветеранам. И это лишь малая крупица той безграничной благодарности и признательности, которую каждый из нас хранит в своем сердце», – отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.

Окончательный размер краевой выплаты будет установлен Правительством Пермского края.

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