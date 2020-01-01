В Пермском крае за год открылось 37 новых точек по сбору батареек

18:05 | 22.01.2020

В этом году на автозаправочных станциях (АЗС) установлены 37 специальных контейнеров (эко-боксов) для сбора отработавших батареек. Все жители Пермского края – и автомобилисты, и пешеходы – могут сдать вредные химические источники питания (батарейки и аккумуляторы).

Как поясняют в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, батарейки не относятся к твердым коммунальным отходам. При этом их достаточно сложно отсортировать из всего объема отходов. Установка таких эко-боксов набирает обороты и дает толчок к раздельному сбору мусора в регионе.

Напоминаем, что в прошлом году в рамках соглашения между благотворительным фондом «Обитаемый Урал», министерством образования и науки Пермского края и региональным оператором ПКГУП «Теплоэнерго» было установлено более 2,5 тысячи специальных контейнеров для сбора отработанных батареек в школах. В конце прошлого года первая партия собранных батареек была отправлена в переработку. С начала этого года уже собрано порядка 2 тонн батареек, это порядка 80 тысяч штук.

После сбора отработанные батарейки проходят сложную технологическую цепочку подготовки к утилизации. Из них добывают те самые тяжёлые металлы, которые опасны для окружающей среды. Батарейки дробят, чтобы отделить все элементы, затем из смеси извлекают все основные вещества, те, которые можно использовать повторно, и утилизируют, По словам организаторов проекта, список участников постоянно растет. Для того, чтобы присоединиться к проекту, нужно отправить заявку на электронную почту tvaleksanova@te.permkrai.ru.

Список адресов, куда любой желающий может сдать батарейки, можно узнать в мобильном приложении «Чистая Пермь» или социальных сетях экологического фонда «Обитаемый Урал».

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