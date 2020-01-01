24 января в Перми начинают работать первые в этом году городские ярмарки

18:01 | 22.01.2020

Площадки откроются в Индустриальном районе по адресам: улица Стахановская, 19 и Леонова, 60.

Как сообщили в МКУ «Пермский центр бизнеса», ярмарки будут принимать посетителей с 12:00 до 20:00 с 24 по 26 января.

Ассортимент представленных товаров достаточно широк: фермерская продовольственная продукция, колбасы и разнообразные мясные деликатесы, вязаные игрушки, шапки и варежки. Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей.

- В 2020 году планируется провести 225 ярмарочных дней в еженедельном режиме во всех районах города. Одним из новшеств станет проведение праздничных, сезонных, сельскохозяйственных, а также специализированных ярмарок: масленицы; ярмарки, посвященной началу дачного сезона; сырной; медовой; праздника урожая и других, – рассказали в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.

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