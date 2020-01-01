За пять лет высокоскоростной интернет был проведен в 237 селах и деревнях Прикамья

17:57 | 22.01.2020

Это позволило 83 тысячам жителям Пермского края пользоваться онлайн-ресурсами.



В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) с 2017 по 2019 год (включительно) в 179 малых населенных пунктах (от 250 до 500 человек) были установлены точки общего доступа Wi-Fi.

Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, проект реализуется в регионе с 2015 года. За это время доступ к интернету получили порядка 83 тысячи человек. Проект УЦН реализуется компанией «Ростелеком» до 2021 года (включительно). За все время реализации было проведено более 2,2 тысяч км волоконно-оптического кабеля.



«В 2019 году «Ростелеком» по проекту устранения цифрового неравенства построил в Пермском крае порядка 730 км волоконно-оптического кабеля. Стройка шла в Бардымском, Гайнском, Краснокамском, Куединском, Нытвенском, Сивинском и других районах Прикамья. С момента начала реализации проекта на данный момент подключено 237 сел и деревень. Всего в регионе будет подключено 305 населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек», - рассказал директор Пермского филиала компании «Ростелеком» Петр Козловский.



Как отметили в краевом министерстве информационного развития и связи, появление интернета в населенных пунктах открывает жителям отдаленных территорий возможность получать дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги онлайн. Можно удаленно подать заявление через портал Госуслуг не выезжая в районный центр.

Выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин поручил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет». «Необходимо по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придётся платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», - подчеркнул президент.



Отметим, что в Прикамье в рамках региональных госпрограмм в 2018-2019 годах было установлено 587 общественных точек доступа к беспроводному интернету, в частности, на таких объектах СЗО, как школы, техникумы, ФАПы.

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