В Перми выдано разрешение на строительство детского сада в микрорайоне Вышка-2

16:50 | 22.01.2020

Детский сад на 350 мест появится в Мотовилихинском районе по адресу: улица Евгения Пермяка, 8а.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение на строительство двухэтажного детского сада общей площадью 5784 кв. м. Детский сад сможет принять 350 детей в возрасте от 1 до 7 лет. Проект предполагает размещение в нем 16 групп – это 4 группы раннего возраста, 3 группы младшего возраста, по 3 группы среднего и старшего возрастов, также 3 группы подготовительного возраста. В детском саду будут предусмотрены спортзал и зал для музыкальных занятий. Подрядчик АО «Стройпанелькомплект» уже вышел на площадку – выполнена пробная забивка свай.

За последние годы в Перми выполнен серьезный объем работ по повышению доступности дошкольного образования. Деятельность администрации Перми по созданию новых мест в детских садах направлена на то, чтобы максимально удовлетворять запросы родителей на получение места в дошкольном учреждении ближе к дому. За последние 4 года было создано более 10 тысяч новых мест для дошколят, только за прошлый год в Перми прибавилось почти 700 мест в детских садах.

Работа в этом направлении будет продолжена. В планах – возведение детских садов по улицам Плеханова, 63 и Желябова, 16б в Дзержинском районе, по улице Байкальской, 26б в Кировском районе.

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