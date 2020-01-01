Пермь: новости дня
16:45 | 22.01.2020
В Перми в феврале пройдёт «Кубок поколения 2020»
Впервые «Кубок поколения» состоялся в 2012 году в Пензе. Именно там трофей разыграли сборные Западной и Восточной конференций Первенства Молодёжной хоккейной лиги. Следующие четыре года турнир проходил в Кирово-Чепецке, Учалах, Альметьевске и Набережных Челнах. С переименованием молодёжной хоккейной лиги в Первенство НМХЛ «Кубок поколения» 2 года проходил в Глазове. В новом сезоне Первенства НМХЛ поменялся формат проведения турнира – были упразднены конференции и все 13 команд лиги стали выступать в общем зачете. В связи с этим претерпел изменения и формат проведения «Кубка Поколения» – в Перми за трофей в сезоне 2019/20 поспорят сборные Первенства НМХЛ и Студенческой хоккейной лиги.
Отметим, спортивное мероприятие проводится Федерацией хоккея России, при поддержке правительства Пермского края и федерации хоккея Пермского края.
Напомним, власти Прикамья уделяют особое внимание развитию хоккея в регионе. В ноябре 2019 года в присутствии президента Федерации хоккея России, трёхкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка была подписана программа развития хоккея в Пермском крае на 2020-2024 годы. В рамках программы планируется привлечение в регион масштабных спортивных событий, количество занимающихся этим видом спорта планируется увеличить до 12 тыс. человек. Также планируется, что в ходе реализации программы в крае заработает 87 крытых и открытых ледовых площадок, отвечающих всем стандартам.
Уровень обеспеченности Прикамья спортивной инфраструктурой составляет 57%. Это выше, чем в среднем по России (50%). Так, в этом году появились две новые арены - в Губахе и Березниках. На сегодня спортом и физической культурой регулярно (не менее трёх раз в неделю) занимается более 36% жителей Пермского края. В рамках нацпроекта «Демография» планируется довести этот показатель до 55%.
© «Вечерние ведомости»
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