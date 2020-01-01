Пермь: новости дня
16:32 | 22.01.2020
Пермская опера представит одну из лучших акустических конструкций в России
Как отмечают в театре, по сравнению с первой ракушкой, которая используется с 2012 года, она имеет более широкие возможности. В частности, в ней можно изменять угол наклона потолка, увеличивать и уменьшать ширину боковых панелей, чтобы создать на сцене необходимое акустическое пространство. Осветительные приборы новой конструкции также можно настраивать в зависимости от разных задач.
По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, расширение технической базы театра предоставляет новые возможности не только для повышения качества звука, но и для освоения новых пространств и их вывода на уже совсем другой уровень. «Особенно актуальна эта задача перед Дягилевским фестивалем, во время которого мы используем все возможности и ресурсы региона для проведения столь масштабных культурных событий международного значения», – подчеркнул он.
«Это прекрасная новость, с которой мы поздравляем в первую очередь, конечно, публику, – отметил генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов. – Новая акустическая ракушка создаёт комплекс условий, благодаря которым звук передаётся в зал наилучшим образом. По техническим характеристикам она является одной из лучших в стране».
Первую ракушку театр будет использовать и дальше – в первую очередь для выездных концертов на других площадках.
Симфонический оркестр, который состоится 22 января, пройдёт под руководством дирижёра Артёма Абашева. В ходе концерта будет исполнен Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена и Первая симфония Брамса. Приглашенные солисты концерта: Филипп Копачевский (фортепиано), Андрей Баранов (скрипка) и Алексей Жилин (виолончель).
© «Вечерние ведомости»
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