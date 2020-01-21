В Пермском университете отпразднуют День студента

14:09 | 22.01.2020

Пермский университет будет отмечать День российского студенчества 24 января. В программе — тематические интерактивные площадки и lounge-зона, выставка от фонда редкой книги ПГНИУ, показ студенческих роликов, караоке-батл, розыгрыш призов и дискотека.

Празднование Дня студента начнётся в пятницу, в 13:00, с поздравлений от ректората и традиционных угощений: в фойе корпуса №1 ректор Пермского университета Игорь Макарихин предложит студентам торт и традиционный медовый напиток.

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