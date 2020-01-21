Максим Решетников покидает Прикамье

22:51 | 21.01.2020

Официальный сайт kremlin.ru опубликовал указы президента РФ о назначении министров нового Правительства. Одним из них стал Максим Решетников.



В Указе «О министре экономического развития Российской Федерации», подписанном 21 января, говорится: «1. В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Решетникова Максима Геннадьевича министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».



Кто будет исполнять обязанности губернатора Пермского края, пока не сообщается.

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