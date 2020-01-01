Пермь: новости дня
17:26 | 21.01.2020
В Перми в 31-й раз пройдет конкурс «Учитель года»
Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, конкурс «Учитель года» проводится в Перми в 31-й раз. В заочном этапе приняли участие 238 педагогов. В этом году конкурс представлен в четырех номинациях: «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель», «Педагог дополнительного образования», «Заместитель директора по учебной, методической, воспитательной работе, работе с персоналом».
Местом проведения испытаний выбраны 4 площадки – образовательные учреждения города: лицей №10, школа дизайна «Точка», школа «Город дорог» и детский сад «Эрудит». Участников ожидают четыре тура, первый из которых состоится 27 января. Учителя и воспитатели покажут мастер-классы, педагоги дополнительного образования разработают педагогические проекты, проведут мастер-классы, занятия и мероприятия с детьми и родителями, заместители директоров выступят с публичными лекциями и решат кейсы задач. Также учителя и воспитатели – по 5 лучших участников – примут участие в ток-шоу «Профессиональный разговор», по итогам которого будут определены абсолютные победители в этих номинациях, призеры и обладатели специальных призов. По итогам всех соревнований будут определены победители, призеры и лауреаты конкурса.
Также состоится соревнование команд молодых педагогов в номинации «Амбициозен». Испытания для команд пройдут с 29 января по 6 февраля. Участники восьми команд проведут 8 уроков вне школы на специально выбранных городских площадках. По итогам будет определена одна лучшая команда – победитель конкурса в этой номинации.
Церемония закрытия конкурса, награждение участников очного этапа, победителей и призеров состоится 14 февраля. В жюри очного этапа будут работать специалисты из других регионов России. Также в состав жюри включены доктора и кандидаты наук, представители Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета и Открытого института профессионального образования, педагоги – победители всероссийских конкурсов 2019 года.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:01 | 21.01.2020
В Верхней Салде девочка каталась на тюбинге и врезалась в дерево
20:12 | 21.01.2020
Бывший декан факультета журналистики УрФУ получил звание почетного гражданина Свердловской области
19:50 | 21.01.2020
В екатеринбургских школах появится более 3 тысяч новых мест
18:38 | 21.01.2020
Свердловские полицейские помогли семье, автомобиль которой съехал в кювет на трассе Серов-Ивдель
18:17 | 21.01.2020
В Екатеринбурге состоится первенство России по самбо
18:02 | 21.01.2020
Свердловский Роспотребнадзор расскажет свердловчанам о безопасности молочной продукции
17:55 | 21.01.2020
Что ждет канал ЕТВ в ближайшем будущем?
17:38 | 21.01.2020
После трагедии в Перми, власти Екатеринбурга проверили местные отели и хостелы на соблюдение норм безопасности
17:26 | 21.01.2020
В Перми в 31-й раз пройдет конкурс «Учитель года»
17:23 | 21.01.2020
В 2020 году в Перми планируется создать ещё 4 особо охраняемые природные территории
17:18 | 21.01.2020
Выставку «Образование и карьера» посетили более 50 тысяч школьников, абитуриентов, родителей и педагогов
17:13 | 21.01.2020
В 2020 году в Перми будут проводить специализированные ярмарки: сырную, медовую и другие
17:07 | 21.01.2020
Участники конкурса «Учитель будущего» из Прикамья могут приступить к дистанционному тестированию
17:02 | 21.01.2020
К краевой помощи семьям погибших и пострадавших будут добавлены дополнительные выплаты из бюджета Перми
17:00 | 21.01.2020
В Екатеринбурге пропала молодая девушка
16:53 | 21.01.2020
В Перми начался прием заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату путевки в лагерь
16:47 | 21.01.2020
За некачественную уборку снега в Перми подрядчик оштрафован почти на 3,5 млн рублей
16:46 | 21.01.2020
В Реже прокуратура заинтересовалась делом о травмировании ребенка в батутном парке
16:43 | 21.01.2020
В Прикамье началось строительство еще двух детских садов
16:25 | 21.01.2020
В Нижнем Тагиле снесут 117 домов
16:05 | 21.01.2020
Новые «скорые» поставят в Пермский край в начале весны
16:03 | 21.01.2020
В центре Екатеринбурга пешеход получил травмы от снегоуборочной машины
15:50 | 21.01.2020
Игорь Сапко прокомментировал в прямом эфире на «ВЕСТИ FM» страшную трагедию в Перми
15:44 | 21.01.2020
Прокуратура выявила махинации в Невьянском Управлении образования
15:19 | 21.01.2020
Болезнь четырехмесячной Ани из Свердловской области объединила депутатов из разных партий
15:00 | 21.01.2020
На трассе М-5 «Урал» вновь ограничено движение из-за ремонта моста
14:25 | 21.01.2020
В Свердловской области сгорел частный двухэтажный жилой дом
14:04 | 21.01.2020
В Екатеринбурге пострадал подросток, пытавшийся спасти соседей от пожара
13:41 | 21.01.2020
Среднеуральск повторяет «скверную» историю
13:35 | 21.01.2020
АО «Уралэлектромедь» освоило выпуск высокопрочного решетчатого настила
13:26 | 21.01.2020
В Свердловской области дорожники перестанут разводить грязь на трассах