В Перми в 31-й раз пройдет конкурс «Учитель года»

17:26 | 21.01.2020

23 января в 12:00 во Дворце детского (юношеского) творчества состоится церемония открытия очного этапа ежегодного муниципального конкурса «Учитель года-2020».

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, конкурс «Учитель года» проводится в Перми в 31-й раз. В заочном этапе приняли участие 238 педагогов. В этом году конкурс представлен в четырех номинациях: «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель», «Педагог дополнительного образования», «Заместитель директора по учебной, методической, воспитательной работе, работе с персоналом».

Местом проведения испытаний выбраны 4 площадки – образовательные учреждения города: лицей №10, школа дизайна «Точка», школа «Город дорог» и детский сад «Эрудит». Участников ожидают четыре тура, первый из которых состоится 27 января. Учителя и воспитатели покажут мастер-классы, педагоги дополнительного образования разработают педагогические проекты, проведут мастер-классы, занятия и мероприятия с детьми и родителями, заместители директоров выступят с публичными лекциями и решат кейсы задач. Также учителя и воспитатели – по 5 лучших участников – примут участие в ток-шоу «Профессиональный разговор», по итогам которого будут определены абсолютные победители в этих номинациях, призеры и обладатели специальных призов. По итогам всех соревнований будут определены победители, призеры и лауреаты конкурса.

Также состоится соревнование команд молодых педагогов в номинации «Амбициозен». Испытания для команд пройдут с 29 января по 6 февраля. Участники восьми команд проведут 8 уроков вне школы на специально выбранных городских площадках. По итогам будет определена одна лучшая команда – победитель конкурса в этой номинации.

Церемония закрытия конкурса, награждение участников очного этапа, победителей и призеров состоится 14 февраля. В жюри очного этапа будут работать специалисты из других регионов России. Также в состав жюри включены доктора и кандидаты наук, представители Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета и Открытого института профессионального образования, педагоги – победители всероссийских конкурсов 2019 года.

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