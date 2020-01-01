Пермь: новости дня
17:23 | 21.01.2020
В 2020 году в Перми планируется создать ещё 4 особо охраняемые природные территории
Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, планируется создать особо охраняемые природные территории (ООПТ) в долинах малых рек Егошиха, Большая и Малая Мотовилиха, также появится ООПТ «Нижнекурьинские водно-болотные угодья». Их создание позволит увеличить репрезентативность сети особо охраняемых природных территорий, дополнив ее «водными» экологическими системами.
Также в 2020 году в Перми появится 8 новых площадок для выгула и дрессировки собак. По две площадки в Кировском и Дзержинском районах Перми и по одной в посёлке Новые Ляды, Индустриальном, Ленинском и Свердловском районах.
Кроме того, будут очищены участки берегов рек Данилихи в Свердловском районе и Ивы в Мотовилихинском и Свердловском районах города. Всего запланировано очистить 13 км береговых полос. Работы позволят улучшить качество почвы и воды.
Предприятия города в 2020 году в рамках проекта «Пермь – город рек» помогут водным объектам города стать чище и красивее. Это долгосрочный проект городских властей, который направлен на обустройство долин рек и формирование у жителей города бережного отношения к малым рекам. Для участия в проекте предприятию необходимо направить согласие на участие в программе «шефства» над рекой и назначить ответственного специалиста. В согласии необходимо указать его ФИО, телефон, адрес электронной почты, а также участок реки или иного природного объекта, который предприятие готово поддержать. Информацию нужно направить на адрес электронной почты специалиста управления по экологии и природопользованию: muraveva-oa@gorodpaerm.ru.
В 2019 году в рамках III городского конкурса «Моя природная территория» в долинах малых рек были реализованы 4 проекта на реке Данилиха. Также в рамках городского движения «Моя природная территория» в прошлом году предприятие АО «НИИПМ Охрана окружающей среды» провело работы по благоустройству на особо охраняемой природной территории «Утиное болото». Рядом с берегом участники установили урны для мусора, а также развесили скворечники на деревьях.
- Предприятия всегда играли ключевую роль в развитии города. В прошлом году они много сделали для благоустройства долин малых рек. Например, устанавливали арт-объекты, развешивали скворечники, обустраивали экологические тропы, проводили субботники. Надеемся, что в этом году предприятия города также поддержат нашу инициативу по улучшению и обустройству водных объектов, – отметила Ольга Муравьева, специалист отдела городской среды и природопользования управления по экологии и природопользования администрации Перми.
© «Вечерние ведомости»
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