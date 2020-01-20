Пермь: новости дня
15:43 | 21.01.2020
Семьи погибших и пострадавших получат дополнительные выплаты из бюджета Перми
- Необходимо выяснить причины чрезвычайной ситуации, оказать помощь пострадавшим и семьям погибших, в том числе и на местном уровне, выработать планы по недопущению подобных ситуаций в нашем городе, - отметил в начале заседания Дмитрий Самойлов.
Как доложил глава администрации Индустриального района Александр Иванов, в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ тепловые структуры ежегодно проверяют готовность домов к началу отопительного сезона и выдают соответствующие акты. На основании действующего законодательства департаментом ЖКХ и районными администрациями осуществляется проверка паспортов готовности, где основным требованием является наличие опрессовки. Соответствующий акт дому по улице Советской Армии, 21 был выдан.
В ходе заседания Дмитрий Самойлов поручил главе Индустриального района после проведения всех следственных мероприятий обследовать фундаменты, несущие конструкции и внутренние коммуникации дома, департаменту ЖКХ совместно с Пермской сетевой компанией – следить за температурным режимом в этом доме.
Кроме того, по итогам заседания принято решение подготовить перечень гостиниц, хостелов, отелей и иных подобных объектов, а также учреждений образования, культуры и спорта, прежде всего с пребыванием детей, расположенных в подвальных, полуподвальных помещениях и цокольных этажах, с указанием собственников и должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию. Совместно с контролирующими и надзорными органами необходимо проверить места круглосуточного пребывания людей на соблюдение требований безопасности, связанных с эксплуатацией коммунальных сетей.
Начальник территориального управления министерства социального развития Пермского края по городу Перми Ирина Шардакова доложила, что по поручению губернатора Максима Решетникова семьям погибших и пострадавших оказывается всесторонняя адресная помощь. Так, кроме психологической и юридической помощи, семьи погибших получат материальную помощь из краевого бюджета в размере 500 тысяч рублей, пострадавшие – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. В ходе заседания КЧС принято решение об организации дополнительной финансовой поддержки из муниципального бюджета, вне зависимости от места регистрации человека. Семьи погибших получат 200 тысяч рублей, пострадавшие – 100 тысяч рублей из бюджета Перми. Также муниципальные власти оказывают психологическую поддержку семьям погибших и помощь в организации похорон.
- Для города это очень тяжелая человеческая потеря. Гостиницы, хостелы и отели должны быть безопасны для гостей. Основной вопрос в данном случае – каким образом место круглосуточного пребывания людей оказалось в подвале. В этом разберутся правоохранительные органы, - завершил заседание Дмитрий Самойлов.
© «Вечерние ведомости»
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