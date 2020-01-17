Чайковский станет пятым «умным городом» Пермского края

04:20 | 19.01.2020

15 января подписано трехстороннее соглашение о реализации в Чайковском Пермского края проекта комфортной городской среды «Умный город». Согласно документу, подписанному министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым, губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и главой администрации Чайковского городского округа Юрием Востриковым, проект по цифровизации городского хозяйства в Чайковском рассчитан до 2024 года.



Согласно дорожной карте проекта, с 2020 года в Чайковском начнется внедрение проектов «Умное ЖКХ» (оснащение многоквартирных домов автоматизированными системами учета потребления тепла, горячей воды и многим другим) и «Умный городской транспорт» (введение автоматической фотовидеофиксации автомобилей с применением камер видеонаблюдения высокой четкости).



Также на территории города планируется установка «умных домофонов» и обеспечение доступа в сети Wi-FI в местах общего скопления людей, внедрение комплексной системы информирования туристов и жителей города и многого другого.



Внедрение «Умного города» также предполагает создание в домах Чайковского «умных дворов» (аналитического видеонаблюдения) и «умной безопасной школы» (система распознавания лиц школьников на входе, видеонаблюдение и многое другое).



Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал, что тех территориях, где «умные» технологии уже используются, повышается уровень безопасности и комфорта.



Отметим, в рамках подготовки города к исполнению программы в 2019 году на территории городского округа была модернизирована сеть уличного освещения. Так, уличные светильники старого образца заменены на светодиодные: 4513 светильников оборудованы в городе и 770 - в селах (планируется к замене всего 2090 светильников).



«Автоматизированная система управления наружным освещением - первый шаг к построению инфраструктуры «Умного города» в Чайковском. Согласно последним данным, экономия по оплате электроэнергии после модернизации составит более 5 млн рублей в год. Также удается достичь экономии на содержании сетей уличного освещения. При этом на 65% будут снижены затраты электроэнергии на освещение и до 50% – на обслуживание системы городского освещения», – рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.



Проект «Умный город» базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, экономическая эффективность. Реализация «Умного города» проходит в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».



На данный момент «Умный город» реализуется в Перми, Березниках, Соликамске и Нытве. В Березниках внедряется целый ряд «умных» систем, которые позволят обеспечить безопасность жителей: «Умный пешеходный переход», «Умный светофор» и «Умный свет». На ряде улиц города установлена интеллектуальная система управления наружным освещением: смонтировано 49 новых светодиодных светильников с прогнозируемой экономией электроэнергии до 40-70%. Также в микрорайоне Любимов установлено 300 светодиодных LED-светильников, которые предполагают до 46% экономии электроэнергии.



В ноябре 2019 года в Соликамске было запущено «Умное освещение» и развернута беспроводная сеть LoRaWAN. На территории Нытвы идет подготовка к реализации «Умного освещения», работа по своду всех видеопотоков в диспетчерский центр города и оснащению всех культурных объектов QR-кодами.



В 2020 году к проекту планируется подключить еще шесть городов – Чусовой, Краснокамск, Добрянку, Красновишерск, Лысьву, Кунгур. Ранее министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин сообщил, что до конца 2024 года все территории Пермского края войдут в проект «Умный город».

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