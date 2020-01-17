Администрации районов Перми начали выправлять ситуацию с содержанием тротуаров

04:18 | 19.01.2020

В ходе контрольного объезда городской административно-технической инспекции утром 18 января зафиксировано, что при резком перепаде температуры с ночного минуса удалось избежать массовой скользкости. Места большого пешеходного трафика обрабатывались разными противогололедными материалами, в том числе и песком.



Из-за сложных погодных условий мэр Перми Дмитрий Самойлов объявил 18 января рабочим днем для глав районов. В субботу он провел внеочередной штаб по благоустройству. 17 января в Перми установилась плюсовая температура, но в ночь на 18 января произошло резкое похолодание до -12 градусов, поэтому перед всеми подрядными организациями стояла задача не допустить образования гололеда на тротуарах, комбинируя разные противогололедные материалы, в том числе и песок, чтобы обеспечить безопасность людей.



Во время утренней проверки административно-техническая инспекция зафиксировала сплошную обработку тротуаров в Дзержинском, Индустриальном и Ленинском районах. В остальных районах пешеходные дорожки, остановочные площадки были обработаны выборочно. Наибольшее количество нарушений выявлено в Мотовилихе. Глава района Александр Хаткевич доложил, что подрядчик привлек дополнительные мощности и стал выправлять ситуацию с уборкой снега в частном секторе. Замглавы администрации города Анатолий Дашкевич сообщил, что с начала зимнего содержания на специализированные полигоны было вывезено порядка 500 тысяч кубометров снега. Сейчас подрядчики сосредоточатся на вывозе снега с межквартальных проездов.



Дмитрий Самойлов поручил административно-технической инспекции провести проверку состояния территории возле объектов здравоохранения и образования.



В ближайшие дни в Перми вновь прогнозируется снегопад, поэтому администрациям районов и подрядчикам поставлена задача сохранять набранные темпы и удерживать ситуацию на том же уровне.

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