Пермь: новости дня
04:18 | 19.01.2020
Администрации районов Перми начали выправлять ситуацию с содержанием тротуаров
Из-за сложных погодных условий мэр Перми Дмитрий Самойлов объявил 18 января рабочим днем для глав районов. В субботу он провел внеочередной штаб по благоустройству. 17 января в Перми установилась плюсовая температура, но в ночь на 18 января произошло резкое похолодание до -12 градусов, поэтому перед всеми подрядными организациями стояла задача не допустить образования гололеда на тротуарах, комбинируя разные противогололедные материалы, в том числе и песок, чтобы обеспечить безопасность людей.
Во время утренней проверки административно-техническая инспекция зафиксировала сплошную обработку тротуаров в Дзержинском, Индустриальном и Ленинском районах. В остальных районах пешеходные дорожки, остановочные площадки были обработаны выборочно. Наибольшее количество нарушений выявлено в Мотовилихе. Глава района Александр Хаткевич доложил, что подрядчик привлек дополнительные мощности и стал выправлять ситуацию с уборкой снега в частном секторе. Замглавы администрации города Анатолий Дашкевич сообщил, что с начала зимнего содержания на специализированные полигоны было вывезено порядка 500 тысяч кубометров снега. Сейчас подрядчики сосредоточатся на вывозе снега с межквартальных проездов.
Дмитрий Самойлов поручил административно-технической инспекции провести проверку состояния территории возле объектов здравоохранения и образования.
В ближайшие дни в Перми вновь прогнозируется снегопад, поэтому администрациям районов и подрядчикам поставлена задача сохранять набранные темпы и удерживать ситуацию на том же уровне.
© «Вечерние ведомости»
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