В Прикамье начал принимать посетителей первый в России робот-чиновник

12:35 | 17.01.2020

Робот-консьерж начал проводить консультации, выдавать пропуски и записывать на прием в здании администрации губернатора Пермского края. Пока идет техническое тестирование и отладка рабочих процессов «механического консьержа».



По словам производителя, Промобот работает точнее человека: он не ошибается, не отвлекается и его невозможно обмануть. Посетителю достаточно приложить паспорт к сканеру — робот за несколько секунд проверит подлинность документа и наличие записи гостя на прием, а затем выдаст пропуск. Промобот также поможет записаться на прием, подскажет, как пройти до нужного кабинета, а при необходимости — сам свяжется с приемной и уточнит, действительно ли там ждут посетителя.



Первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Александр Маслов отметил, что робот способен качественнее, быстрее и в любое время оказать жителям необходимые услуги, при этом на него не влияют внешние факторы. «Мы держим в фокусе человека, чтобы жителям было удобно получать информацию, направить обращение. Робот не заменит человека, он будет выполнять лишь некоторые функции. В крае уже есть опыт использования робота – он уже год работает в МФЦ. С помощью робота можно уточнить статус документов, проконсультироваться по услугам МФЦ, а также заполнить заявление и получить приоритетное обслуживание вне очереди, за счет чего существенно снизилась загрузка администраторов и операторов», - подчеркивает Александр Маслов.



По данным краевого МФЦ, с марта 2019 года Промобот принял более 25,5 тысячи обращений, среднее время подачи заявки через робота составляет 1 минуту 10 секунд. Благодаря механическому сотруднику каждый администратор экономит примерно 43 минуты в день.



«Цель сервисной робототехники — упростить процесс обслуживания, исключить негативный человеческий фактор из оказания услуг, в том числе в госучреждениях. Наш робот выдает пропуск всего за 8 секунд, в то время как администратор на ресепшне тратит на это больше минуты. Для посетителей государственного учреждения скорость — категорически важный фактор. И мы эту задачу успешно решили», — Алексей Южаков, председатель совета директоров Promobot.



Позитивный опыт использования роботов для консультирования в Пермском крае уже есть. Например, с конца ноября 2018 года в одном из краевых многофункциональных центров работает проморобот Хелпер. Кроме того, опыт внедрения искусственного интеллекта в работе МФЦ имеет Ямало-Ненецкий автономный округ (г. Салехард). Робот здесь начал работать практически с момента открытия филиала. Результатом работы «железного специалиста» стало снижение нагрузки на администраторов зала – подавляющая часть посетителей стала обращаться за консультацией именно к нему. Также повысился уровень удовлетворенности граждан работой многофункционального центра.

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