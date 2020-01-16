Погода в выходные будет переменчивой

12:20 | 17.01.2020

Сейчас в столице Прикамья -1 градус, переменная облачность. Сегодня, 17 января, днем в Перми будет около +1°C, возможны осадки; ночью – до -12°C.



Завтра утром будет около -1°C, снег; вечером температура понизится на несколько градусов, ночью будет около -14°C. В воскресенье, 19 января, днем около 0°C, снег продолжится; ночью около -5°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, осадки сохранятся, днем будет немного ниже нуля, ночью – сильное похолодание.

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