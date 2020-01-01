Более 300 участников олимпиады «Я – профессионал» из Пермского края прошли в заключительный этап

18:46 | 16.01.2020

За призы олимпиады «Я – профессионал» сможет побороться 341 студент из Пермского края. Они успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа олимпиады. Очные состязания пройдут в январе–феврале 2020 года в 50 городах России. «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.



«Больше всего участников из Пермского края, прошедших в заключительный этап, оказалось среди студентов следующих вузов: Пермский филиал «Высшая школа экономики» (112 студентов), Пермский государственный национальный исследовательский университет (85) и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (80)», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Состязания очного этапа стартуют 25 января. Площадки проведения соревнований расположены в 50 городах России и охватывают все федеральные округа. Итоги олимпиады будут подведены весной 2020 года».



Олимпиада «Я – профессионал» проводится в два этапа: отборочный, на котором проверяются фундаментальные знания, и заключительный практический этап. Уже сейчас в личных кабинетах участников на сайте проекта опубликованы результаты отбора. Студенты могут узнать, сколько баллов они набрали по своим направлениям, и проходят ли они на заключительный очный этап.



«Лидером у студентов Пермского края по количеству прошедших в заключительный этап в этом году стало направление «Педагогическое образование (дошкольное)» (26 студентов), «Бизнес-информатика» (25), «Программная инженерия» (16), «Строительство» (16) и «Экономика» (15)», – отметила руководитель проекта «Я – профессионал» Валерия Касамара.



Также с 27 января начинаются зимние школы для участников олимпиады «Я – профессионал». Это практико-ориентированные образовательные форумы, на которые приглашаются студенты, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по экономике принимает участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии — Россельхозбанк.



Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.



Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.



АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

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