Пермь: новости дня
18:15 | 16.01.2020
Благодаря поддержке нацпроекта в Прикамье за год появилось еще 400 предпринимателей
Пермский центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» подвел итоги года. За это время жители региона обратились к специалистам центра более 14 тысяч раз за консультациями по открытию бизнеса, юридическим вопросам, запуску франшиз и госзакупкам, по поводу получения поручительства для банков, займов от государства под низкий процент и участия в образовательных программах.
Больше всего стартапов открылось в производственной области, строительстве, оптовой и розничной торговле. Например, в Прикамье появился разработчик программ виртуальной и дополненной реальности VIREAL, производство систем подачи технических газов, Нытвенский механический завод «Парма», 3D-печатный дом «АРТЛАЙН», компания по установке и настройке телекоммуникационного оборудования Smart technology, интернет-магазин молочных продуктов «Суксун Маркет», мясной торговый дом «Пермский кролик» и другие предприятия.
Большую часть бизнеса в 2019 году открыли женщины-предприниматели. «Больше половины предпринимателей, которые получили юридическую, образовательную или финансовую поддержку центра «Мой бизнес» и официально зарегистрировали бизнес в 2019 году, – это женщины. Развитие женского предпринимательства – это относительно новый тренд для региона, в этом году он станет одним из нескольких приоритетных направлений нашей деятельности», – говорит руководитель пермского Фонда поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.
В мероприятиях, организованных центром «Мой бизнес», краевые форумы «Дни пермского бизнеса», «Электронная торговля. Большие масштабы малого бизнеса», «Маркетинг 2020», образовательных проектах «Бизнес зовет», «Бизнес как спорт», «Мама-предприниматель» по поддержке женского предпринимательства за 2019 год приняли участие более 16 тысяч жителей региона. В рамках последнего в конкурсе бизнес-идей победила Лилия Зуева с концепцией Спортивно-оздоровительного центра «Формула движения», на развитие которого получила 100 тысяч рублей от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».
Также пермский центр поддержки предпринимательства в 2019 году выдал поручительств на 500 млн рублей, что позволило бизнесу получить кредиты на 1,7 млрд рублей. В этом направлении центр стал лидером среди региональных гарантийных организаций страны. Впервые региональной Корпорации развития МСП, которая входит в структуру центра, удалось снизить процентную ставку по получению займов до 3,25%. То есть, если предпринимателю нужно на запуск или развитие бизнеса от 300 тысяч до 5 млн рублей, он может рассчитывать на заем.
Напомним, согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году центр «Мой бизнес» должен охватить 10% субъектов МСП, а количество субъектов МСП и самозанятых, получивших поддержку, должно составить 6,5 тысячи.
© «Вечерние ведомости»
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