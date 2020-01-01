Пермь: новости дня
18:10 | 16.01.2020
В Перми стартовала выставка «Образование и карьера»
Посетителей ожидает множество мероприятий, направленных на погружение в профессии и знакомство с перспективными отраслями будущего. Также 17 и 18 января в рамках выставки состоится открытие седьмого фестиваля детско-юношеских проектов «Переменим Пермь». Организаторами фестиваля выступают пермская школьная газета «Перемена-Пермь» и Центр проектов «Переменим». Участниками фестиваля станут около 900 школьников среднего и старшего звена и 50 педагогов образовательных учреждений города.
Фестиваль «Переменим Пермь» – это 9 профориентационных, медиаобразовательных, творческих, краеведческих и других проектов для школьников Перми и Пермского края, реализуемых при поддержке департамента образования администрации Перми, министерства образования и науки Пермского края, Пермской торгово-промышленной палаты, АО «Сибур-Химпром», Сбербанка России, филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС», ПАО «МТС», АО «Сорбент», ПГАТУ, ПГМУ, ПНИПУ, других предприятий и компаний, вузов, ссузов и школ города.
В рамках торжественного открытия фестиваля для детей-участников и гостей мероприятия будет работать несколько площадок. Среди них – тертулия (литературно-поэтический вечер) «А мы уходили на фронт, чтобы петь» с участием артистов Пермской краевой филармонии и Пермского академического «Театра-Театра» в рамках проекта «Театр Памяти», квест-игра «Военная история», медиаигра «Битва юнкоров» для детей с особенностями здоровья и профессиональных пермских журналистов в рамках проекта «Юнкоры без границ», квест «Карусель профессий» с экспресс-погружениями в профессии «медсестра», «веб-программист», «радиотехник», «специалист по 3D-реальности» и другие. Также школьники смогут посетить пресс-конференцию с представителями крупных пермских предприятий, продегустировать продукты пермских производителей и принять участие в работе круглого стола «Почему я живу и работаю в Пермском крае» с участием приглашенных директоров школ и представителей предприятий-партнеров фестиваля.
© «Вечерние ведомости»
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