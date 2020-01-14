В администрации Перми состоялись кадровые изменения

13:24 | 15.01.2020

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел ряд кадровых изменений в администрации города. Новым начальником управления по экологии и природопользованию станет экс-главный садовник города Илюса Збруева. Должность нового директора Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек заняла Жанна Редлер.



Новым руководителем управления по экологии и природопользованию администрации Перми станет Илюса Збруева, ранее занимавшая должность заместителя начальника городского департамента дорог и благоустройства.



Кроме того, назначен новый директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», им стала Жанна Редлер. С 2013 по 2016 год она занимала должность заместителя начальника ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, с 2016 года – должность начальника сельскохозяйственного отделения отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН по Пермскому краю. Жанна Редлер окончила Пермскую сельскохозяйственную академию имени Д.Н. Прянишникова по специальности «зооинженер», а также Пермский институт муниципального управления (Высшая школа приватизации и предпринимательства).



Работу управления по экологии и природопользованию, а также МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» будет курировать первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев.



Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регламентирующий новые принципы работы. Сейчас выстраивается комплексный системный подход к регулированию численности безнадзорных животных и обращению с ними, требующий изменений в управленческом звене. Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию приют для безнадзорных животных на улице Верхнемуллинской, 106а. По проекту новый приют сможет содержать до 350 животных. Новому руководству поставлена задача организовать работу этой площадки.



В городе уже усилен отлов собак – работают 7 бригад, планируется создание еще одной. Также увеличено количество ловцов, усилено патрулирование и взаимодействие с ТОСами. На данный момент составлена карта наиболее проблемных мест, перед ловцами стоит задача снизить поголовье стай. Кроме того, ведется работа с администрациями районов, в проблемных местах ловцов сопровождают сотрудники полиции.

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