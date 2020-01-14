Пермяков приглашают посетить выставку «Образование и карьера»

13:11 | 15.01.2020

С 16 по 19 января на «Пермской ярмарке» пройдет 22-я межрегиональная выставка-форум «Образование и карьера». Традиционно к участию приглашаются студенты, школьники и даже воспитанники детских садов, а также их родители.



Посетители выставки смогут ознакомиться с правилами поступления в учебные заведения, пройти профориентационное тестирование, записаться на стажировку и найти работу на крупнейших предприятиях Пермского края. О себе расскажут более 35 вузов из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Тюмени и других городов России. Тех, кто нацелен на среднее профессиональное образование, проконсультируют представители 20 колледжей, техникумов, профессиональных лицеев и училищ. Департамент образования администрации Перми презентует более 40 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.



Посетителей ожидает множество мероприятий, направленных на погружение в профессии и знакомство с перспективными отраслями будущего. Так, школьники смогут принять участие в форсайт-квесте «Профессии будущего»: ответив на 10 вопросов на своем телефоне, они получат индивидуальный маршрут нахождения на выставке с учетом своих интересов и компетенций. Какие отрасли будут активно развиваться в ближайшие 15-20 лет, представят в альманахе «Атлас новых профессий». Также школьников и абитуриентов ожидает краш-тест профессий, профпробы, интеллектуальные игры и мастер-классы. Родители и педагоги также смогут посетить лекции, дискуссии и тренинги.



Школьникам также предлагают принять участие в деловой программе «Пермские образовательные траектории: пространство выбора», где выпускникам 9-х классов будут предложены варианты дальнейшего образования с учетом индивидуальных образовательных запросов.



Во время выставки будут представлены проекты «Золотой резерв», который стал победителем конкурса лучших социально-экономических практик в номинации «Развитие человеческого капитала» в 2019 году, и «Кадры будущего для регионов. Проектная школа главы города». Во время работы этих площадок родители и школьники узнают, в чем заключается преимущество участия в этих проектах, о возможностях, которые открываются перед учениками школ города, смогут принять участие в работе над решением кейса «Умное купе поезда», поучаствовать в разработке дизайна «Современного остановочного комплекса» на интерактивной панели в программе 3D-моделирования «ArchiCAD», предложить свое видение проекта «Навиgo».



Для детей-дошкольников и их родителей 19 января с 10:00 будет работать открытая площадка. 12 детских садов города представят видеоролики о работе дошкольных учреждений, проведут мастер-классы по краткосрочным образовательным практикам «Знакомство с профессиями»: «Дизайнер», «Флорист», «Модельер» и другим. Также будет работать игровая зона с использованием интерактивного оборудования: «Робофутбол», «Робомышки в мышеловке» (STEM-программированная робомышь) и другие. Подробнее с программой выставки можно ознакомиться здесь: https://expoperm.ru/edu/.

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