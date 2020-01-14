Пермь: новости дня
13:11 | 15.01.2020
Пермяков приглашают посетить выставку «Образование и карьера»
Посетители выставки смогут ознакомиться с правилами поступления в учебные заведения, пройти профориентационное тестирование, записаться на стажировку и найти работу на крупнейших предприятиях Пермского края. О себе расскажут более 35 вузов из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Тюмени и других городов России. Тех, кто нацелен на среднее профессиональное образование, проконсультируют представители 20 колледжей, техникумов, профессиональных лицеев и училищ. Департамент образования администрации Перми презентует более 40 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.
Посетителей ожидает множество мероприятий, направленных на погружение в профессии и знакомство с перспективными отраслями будущего. Так, школьники смогут принять участие в форсайт-квесте «Профессии будущего»: ответив на 10 вопросов на своем телефоне, они получат индивидуальный маршрут нахождения на выставке с учетом своих интересов и компетенций. Какие отрасли будут активно развиваться в ближайшие 15-20 лет, представят в альманахе «Атлас новых профессий». Также школьников и абитуриентов ожидает краш-тест профессий, профпробы, интеллектуальные игры и мастер-классы. Родители и педагоги также смогут посетить лекции, дискуссии и тренинги.
Школьникам также предлагают принять участие в деловой программе «Пермские образовательные траектории: пространство выбора», где выпускникам 9-х классов будут предложены варианты дальнейшего образования с учетом индивидуальных образовательных запросов.
Во время выставки будут представлены проекты «Золотой резерв», который стал победителем конкурса лучших социально-экономических практик в номинации «Развитие человеческого капитала» в 2019 году, и «Кадры будущего для регионов. Проектная школа главы города». Во время работы этих площадок родители и школьники узнают, в чем заключается преимущество участия в этих проектах, о возможностях, которые открываются перед учениками школ города, смогут принять участие в работе над решением кейса «Умное купе поезда», поучаствовать в разработке дизайна «Современного остановочного комплекса» на интерактивной панели в программе 3D-моделирования «ArchiCAD», предложить свое видение проекта «Навиgo».
Для детей-дошкольников и их родителей 19 января с 10:00 будет работать открытая площадка. 12 детских садов города представят видеоролики о работе дошкольных учреждений, проведут мастер-классы по краткосрочным образовательным практикам «Знакомство с профессиями»: «Дизайнер», «Флорист», «Модельер» и другим. Также будет работать игровая зона с использованием интерактивного оборудования: «Робофутбол», «Робомышки в мышеловке» (STEM-программированная робомышь) и другие. Подробнее с программой выставки можно ознакомиться здесь: https://expoperm.ru/edu/.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:21 | 15.01.2020
Только три перевозчика в Екатеринбурге ввели систему оплаты проезда с помощью банковских карт
14:58 | 15.01.2020
В Прикамье поддержат социальные и гражданские инициативы 2020 года
14:48 | 15.01.2020
Жителя Перми будут судить за изготовление фиктивных документов
14:40 | 15.01.2020
В Березовском организуют пять крещенских купелей
14:36 | 15.01.2020
Симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета начинает репетиции на Заводе Шпагина
14:12 | 15.01.2020
В Департамент образования Екатеринбурга поступили сообщения о минировании школ и детсадов
14:07 | 15.01.2020
В Краснотурьинске один из депутатов снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России»
13:43 | 15.01.2020
В Екатеринбурге эвакуируют Арбитражный суд
13:24 | 15.01.2020
В администрации Перми состоялись кадровые изменения
13:14 | 15.01.2020
Пенсионерка из Екатеринбурга стала жертвой аферистов, пытаясь повысить финансовую грамотность
13:11 | 15.01.2020
Пермяков приглашают посетить выставку «Образование и карьера»
12:56 | 15.01.2020
Фильмы в социальных кинозалах за новогодние каникулы посмотрели более двух тысяч жителей Прикамья
12:49 | 15.01.2020
В ОДКБ Екатеринбурга закончилась внеплановая проверка
12:30 | 15.01.2020
На время празднования Крещения Господня в Перми будет временно изменена схема движения транспорта
12:26 | 15.01.2020
Следственный комитет просит отправить жителя Нижнего Тагила, выстрелившего в ребенка, в СИЗО
11:52 | 15.01.2020
В столице Урала появится «Карта деревьев»
11:24 | 15.01.2020
В Екатеринбурге осудят иностранца, укравшего четыре автомобиля Toyota
10:58 | 15.01.2020
В Кушве работникам МУПа выплатили зарплату только после вмешательства судебных приставов
10:33 | 15.01.2020
В Екатеринбурге вместо ресторана «Ребра» в особняке на Хохрякова появится другое заведение
10:01 | 15.01.2020
Ночью в Екатеринбурге сгорел элитный внедорожник
09:48 | 15.01.2020
Мэрия Нижнего Тагила определилась с подрядчиком на строительство моста
09:37 | 15.01.2020
Уральский ХК «Автомобилист» уступил череповецкой «Северстали»
09:16 | 15.01.2020
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки на ЖБИ эвакуировали 33 человека
23:13 | 14.01.2020
Свердловский Роспотребнадзор ищет родителей, чьи дети пострадали от кишечной инфекции в лагере
22:48 | 14.01.2020
В поселке Арти Свердловской области восстановили газоснабжение
20:26 | 14.01.2020
В Екатеринбурге на Шарташе прошел чемпионат по сноукайтингу
19:40 | 14.01.2020
В Свердловской области потеплеет к концу недели
19:04 | 14.01.2020
Вернулась из Европы: у жительницы Екатеринбурга обнаружили корь
18:37 | 14.01.2020
Пермякам предлагают посчитать водоплавающих птиц
18:36 | 14.01.2020
В Екатеринбурге начался конкурс молодежных проектов
18:28 | 14.01.2020
Пермские подрядчики приобрели 60 единиц новой снегоуборочной техники