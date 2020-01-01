Пермь: новости дня
18:37 | 14.01.2020
Пермякам предлагают посчитать водоплавающих птиц
Управление по экологии и природопользованию администрации Перми приглашает всех желающих принять участие в подсчете обитателей малых рек и незамерзающих водоемов. 19 января в 10:30 (остановка «Разгуляй») пермяков приглашают присоединиться к группе, которая совершит осмотр водоплавающих птиц долины реки Егошиха и особо охраняемой природной территории «Егошихинское кладбище». Маршрут пройдет по долине реки Егошиха от Северной дамбы до Чкаловской дамбы. Продолжительность прогулки составит около 3 часов. По дороге участники подсчитают водоплавающих птиц и увидят других зимующих пернатых. Если имеются бинокли, желательно взять их с собой. Одеться необходимо по погоде, рекомендуется надеть высокую обувь.
Присоединиться к зимнему учету водоплавающих птиц в эти дни может любой желающий. Если вам известны незамерзающие водоемы – быстрые реки, ручьи, различные места сброса теплых вод, проверьте, не зимуют ли там утки, а также другие водные и околоводные птицы.
Подойдя как можно ближе к птицам, постарайтесь пересчитать их два или три раза и запишите результат. Визуальный подсчет лучше дублировать фотосъемкой. По возможности, отдельно подсчитайте самцов и самок. Селезни уток выглядят ярко по сравнению со скромно окрашенными самками. Помните об этичном и бережном отношении к птицам во время съемки. Более подробно с правилами учета можно ознакомиться на сайте «Союза охраны птиц России» http://www.rbcu.ru/news/press/35888/. Результаты необходимо отправить на почту mail@rbcu.ru.
Ежегодно в Перми остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке. Учет помогает выяснить, насколько важны для птиц «холодные зимовки», какие виды, помимо уток, зимуют здесь и в каком количестве.
В 2019 году в Перми проходил учет зимующих водоплавающих на реках Ива, Мотовилиха, Данилиха, Гусянка, Егошиха и Мулянка. Участвовало более 90 человек, всего в течение учетной недели было замечено 665 водоплавающих.
Более подробная информация размещена в группе «ВКонтакте» https://vk.com/event190716594 и на сайте «Союза охраны птиц России» http://www.rbcu.ru/news/press/35888/.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:26 | 14.01.2020
В Екатеринбурге на Шарташе прошел чемпионат по сноукайтингу
19:40 | 14.01.2020
В Свердловской области потеплеет к концу недели
19:04 | 14.01.2020
Вернулась из Европы: у жительницы Екатеринбурга обнаружили корь
18:37 | 14.01.2020
Пермякам предлагают посчитать водоплавающих птиц
18:36 | 14.01.2020
В Екатеринбурге начался конкурс молодежных проектов
18:28 | 14.01.2020
Пермские подрядчики приобрели 60 единиц новой снегоуборочной техники
18:23 | 14.01.2020
Сотрудники ГИБДД попросили свердловчан не искать попутчиков для междугородних поездок через интернет
18:15 | 14.01.2020
В Перми вручили знаки отличия ВФСК ГТО за 2019 года
18:11 | 14.01.2020
Ключевой темой приема депутата Михаила Черепанова стало благоустройство пермских придомовых территорий
18:10 | 14.01.2020
Ледовый городок в Екатеринбурге посетили более 400 тысяч человек
18:02 | 14.01.2020
В Перми начинается реконструкция Дворца молодежи
17:58 | 14.01.2020
Вопрос о безнадзорных животных в Перми будет рассмотрен на комитете по городскому хозяйству
17:54 | 14.01.2020
В Перми будут оборудованы места для купаний в Крещение
17:53 | 14.01.2020
В Нижнем Тагиле женщину сбила отечественная легковушка
17:48 | 14.01.2020
Президент России отметил работу проректора Пермского института культуры
17:38 | 14.01.2020
Полиция раскрыла серию краж канализационных люков в Нижнем Тагиле
17:23 | 14.01.2020
Счетная палата Екатеринбурга заявила о завышенных тарифах на проезд в общественном транспорте
16:10 | 14.01.2020
В Екатеринбурге разгорелся пожар в многоэтажке
15:55 | 14.01.2020
Оперативники ФСБ задержали нелегальных мигрантов на стройплощадке федерального девелопера в Екатеринбурге
15:45 | 14.01.2020
В Нижнем Тагиле девочка каталась на тюбинге и получила травму головы
15:44 | 14.01.2020
Благодаря популярности ледового городка продажи точек общепита в центре Перми увеличились на 15%
15:18 | 14.01.2020
Где выдают деньги в кредит
15:17 | 14.01.2020
Во время рейда в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выявили 82 нарушения правил перевозки детей
15:01 | 14.01.2020
В Свердловской области следователи СКР составили «хит-парад» налоговых правонарушителей
14:51 | 14.01.2020
СКР возбудил новое уголовное дело в отношении стрелка из Нижнего Тагила
14:19 | 14.01.2020
В Алапаевске разыскивают вора, ограбившего магазин электроники
13:41 | 14.01.2020
Житель Екатеринбурга, выросший в детдоме, решил подарить учреждению выигранный автомобиль
13:06 | 14.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на новую выставку
12:59 | 14.01.2020
В Екатеринбурге начали выдавать паспорта футбольных болельщиков на чемпионат Евро-2020