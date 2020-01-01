Пермякам предлагают посчитать водоплавающих птиц

18:37 | 14.01.2020

18 и 19 января «Союз охраны птиц России» проводит ежегодный зимний учет водоплавающих птиц «Серая шейка-2020». В Перми мероприятие состоится в уже в 6-й раз.



Управление по экологии и природопользованию администрации Перми приглашает всех желающих принять участие в подсчете обитателей малых рек и незамерзающих водоемов. 19 января в 10:30 (остановка «Разгуляй») пермяков приглашают присоединиться к группе, которая совершит осмотр водоплавающих птиц долины реки Егошиха и особо охраняемой природной территории «Егошихинское кладбище». Маршрут пройдет по долине реки Егошиха от Северной дамбы до Чкаловской дамбы. Продолжительность прогулки составит около 3 часов. По дороге участники подсчитают водоплавающих птиц и увидят других зимующих пернатых. Если имеются бинокли, желательно взять их с собой. Одеться необходимо по погоде, рекомендуется надеть высокую обувь.



Присоединиться к зимнему учету водоплавающих птиц в эти дни может любой желающий. Если вам известны незамерзающие водоемы – быстрые реки, ручьи, различные места сброса теплых вод, проверьте, не зимуют ли там утки, а также другие водные и околоводные птицы.

Подойдя как можно ближе к птицам, постарайтесь пересчитать их два или три раза и запишите результат. Визуальный подсчет лучше дублировать фотосъемкой. По возможности, отдельно подсчитайте самцов и самок. Селезни уток выглядят ярко по сравнению со скромно окрашенными самками. Помните об этичном и бережном отношении к птицам во время съемки. Более подробно с правилами учета можно ознакомиться на сайте «Союза охраны птиц России» http://www.rbcu.ru/news/press/35888/. Результаты необходимо отправить на почту mail@rbcu.ru.



Ежегодно в Перми остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке. Учет помогает выяснить, насколько важны для птиц «холодные зимовки», какие виды, помимо уток, зимуют здесь и в каком количестве.



В 2019 году в Перми проходил учет зимующих водоплавающих на реках Ива, Мотовилиха, Данилиха, Гусянка, Егошиха и Мулянка. Участвовало более 90 человек, всего в течение учетной недели было замечено 665 водоплавающих.



Более подробная информация размещена в группе «ВКонтакте» https://vk.com/event190716594 и на сайте «Союза охраны птиц России» http://www.rbcu.ru/news/press/35888/.

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