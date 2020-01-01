В Перми вручили знаки отличия ВФСК ГТО за 2019 года

18:15 | 14.01.2020

На минувшей неделе в пермском муниципальном центре тестирования, подготовки и совершенствования результатов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоялось очередное вручение знаков отличия ВФСК ГТО.



Знаки отличия за III квартал 2019 года вручили депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко и депутат Пермской городской Думы, координатор федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Василий Кузнецов.



«Интерес людей к комплексу «Готов к труду и обороне» продолжает расти, в 2019 году более 13 000 пермяков выполнили нормативы ВФСК ГТО, это значит, что растет физическая подготовленность граждан и приверженность к спорту», – подчеркнул Василий Кузнецов.



Игорь Сапко отметил, что в Центре тестирования, подготовки и совершенствования результатов ГТО есть все необходимое оборудование для развития физических навыков: «Важно, что нормы ГТО может сдать любой желающий. Отрадно, что среди награжденных есть люди всех возрастов, и спорт в Перми успешно развивается!»



Этой весной будут вручаться знаки отличия за IV квартал 2019 года. Вся информация о тестировании ВФСК ГТО в городе Перми размещена в группе https://vk.com/gto.perm.



Напомним, что муниципальный центр тестирования, подготовки и совершенствования результатов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» создан и осуществляет свою деятельность при поддержке федерального проекта «Детский спорт», администрации города Перми и депутатов Пермской городской Думы. Сотрудники Центра проводят тестирования на базе муниципального Центра ГТО, а также выезжают с мобильной площадкой ГТО в образовательные учреждения, городские спортивные и культурно-массовые мероприятия. Тестирование осуществляется бесплатно для всех желающих. Для того чтобы результаты были официально зачтены, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку и GTO-ID.

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