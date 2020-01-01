В Перми начинается реконструкция Дворца молодежи

18:02 | 14.01.2020

В середине января начнутся работы по обновлению здания Дворца молодежи по ул. Петропавловской. Реконструкция будет проводиться согласно проекту, выбранному жителями города. В планах обустройство и изменение внутренних пространств, замена инженерных коммуникаций, изменение фасада здания и увеличение его площади. Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов рассказал, что в здании появится два новых зала для работы с молодежью и для театра Панфилова, коворкинг-центр, гримерные и другие помещения. Провести масштабные работы планируется за 3 года.



На время реконструкции коллективы и творческие объединения «переедут» на другие площадки: коллектив Дворца и муниципальные кружки будут работать на базе обновленного Дворца культуры им. Калинина и на выездных площадках. Вопрос о размещении театра им. Евгения Панфилова решается.



«Дворец молодежи служит местом объединения творческих и активных людей, и хочется, чтобы проект скорее реализовался. В рамках национального проекта учреждения культуры получают достойное финансирование, проводятся ремонтные работы, строятся новые корпуса, обновляется оборудование. В нашем городе много выдающихся учреждений, которые заслуживают достойных помещений, например, Театр кукол. Муниципальные и краевые власти ведут активную работу в этом направлении», – отметил Алексей Грибанов.



Напоминаем, что Дворец молодежи был открыт в 2000 году как центр культуры Пермской области. Сотрудники Дворца активно работают на благо молодежи, поддерживают и развивают ее творчество и инициативы, способствуют дальнейшему продвижению молодых талантов. Учреждение – это площадка для реализации федеральных, краевых и городских программ, проектов и мероприятий в сфере молодежной политики.

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