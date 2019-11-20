В Перми начинается реконструкция здания Дворца молодежи

17:54 | 13.01.2020

Провести масштабные работы планируется за 3 года. На время реконструкции здания коллективы и творческие объединения «переедут» на другие площадки.



Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, реконструкция Дворца молодежи начнется в середине января. Она будет включать обустройство и изменение внутренних пространств, замену инженерных коммуникаций, изменение фасада здания и увеличение его площади посредством возведения пристроя. Таким образом, в новом здании будут два зала (большой и малый), коворкинг-центр, гримерные и другие помещения.



Реконструкция будет проводиться согласно проекту, выбранному жителями города. Так, в открытом голосовании за выбор эскиза, которое было организовано на сайте администрации Перми в июле 2018 года, приняли участие более 2 тысяч человек. Кроме того, были проведены общественные слушания с участием студентов вузов и сузов, представителей молодежного кадрового резерва, молодежного парламента Пермского края и города Перми, общественных молодежных организаций, творческих молодежных союзов урбанистов и архитекторов.



Большинство проголосовавших на онлайн- и оффлайн-площадках отдали предпочтение яркому, динамичному дизайн-проекту с присутствием геометрических форм контрастных цветов с двумя основными входами – входом во Дворец молодежи и входом с торца здания в театр «Балет Евгения Панфилова». Также вопрос реконструкции рассматривался на заседании рабочей группы с участием архитекторов города.



На основании выбранного эскиза разработана проектно-сметная документация нового здания Дворца молодежи. Выполнить работы планируется за 3 года.



При этом работа коллективов и объединений не остановится. Так, коллектив Дворца и муниципальные кружки на время реконструкции будут работать на базе обновленного Дворца культуры им. Калинина и на выездных площадках. Решается вопрос о размещении театра им. Евгения Панфилова. Департамент культуры совместно с руководством театра рассматривает различные варианты на базе подведомственных учреждений, которые будут оптимально соответствовать потребностям театра на время реконструкции.



Коллективы, занимавшие помещения по договорам, заблаговременно получили уведомления о планах по реконструкции здания. Большинство из них уже нашли новые площадки для работы, остальные находятся в поиске. После реконструкции здания коллективы, ранее занимавшие помещения, смогут возобновить сотрудничество и вернуться в обновленное здание Дворца молодежи.



- Администрация Перми и Дворец молодежи готовы сохранять партнерские отношения с коллективами не только после, но и во время реконструкции на выездных мероприятиях, - подчеркивают в департаменте культуры и молодежной политики.

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