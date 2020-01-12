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14:56 | 13.01.2020

Прикамских школьников приглашают поступать в вузы МВД

Сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте приглашают молодых людей поступать в образовательные учреждения системы МВД России.

Пермский линейный отдел МВД России на транспорте проводит набор кандидатов в абитуриенты в образовательные организации системы МВД – это обучение с последующим трудоустройством, дальнейшая перспектива здорового карьерного роста, санаторно-курортное лечение сотруднику и членам его семьи, обеспечение социальными льготами.

Вузы МВД России предлагают получить высшее образование по основным востребованным в полиции специальностям. Обеспечивают своих курсантов всем необходимым: достойной стипендией, проживанием на территории образовательного учреждения в общежитии, форменным обмундированием, бесплатным медицинским обслуживанием, культурным досугом, бесплатным трехразовым питанием, период обучения входит в выслугу лет (1 год обучения за 1 год службы в органах ОВД), по окончании обучения выпускникам присваивается первое специальное звание – лейтенант полиции, гарантировано трудоустройство на офицерскую должность в ОВД.

С 15 декабря 2019 года начался прием документов будущих абитуриентов на 2020 год в Пермском ЛО МВД России на транспорте. Такие ранние сроки установлены для того, чтобы кандидат на обучение успел пройти медицинскую комиссию по месту жительства, на основании этого получить направление в отделении по работе с личным составом Пермского ЛО МВД России на транспорте на медицинское освидетельствование в Военно-врачебной комиссии в ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю» и прохождение комплексного психологического и психофизиологического обследования.

Всем кандидатам на обучение необходимо знать, что предстоят вступительные экзамены, которые будут проходить в июле 2020 года, включая испытание на знание русского языка, истории, обществознания и демонстрацию соответствующей физической подготовки.

Для молодых людей, желающих пройти обучение в образовательных организациях системы МВД, гарантировано:

- высшее образование высокого уровня,

- получение диплома государственного образца и последующее трудоустройство в подразделениях транспортной полиции.

Желающих ждут по адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, 6, корп. 3, 1 этаж ОРЛС. За дополнительной информацией можно обращаться в отделение по работе с личным составом Пермского ЛО МВД России на транспорте по телефону: 8(342)230-28-47.

© «Вечерние ведомости»

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