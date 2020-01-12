В Перми открылась выставка ледовых скульптур, посвященных легендам древней Пармы

14:50 | 13.01.2020

Завершилась конкурсная часть Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Лучшей работой признана «Последняя песнь шамана» Александра Савинова и Павла Соловьева из Екатеринбурга. Выставку ледовой скульптуры можно увидеть на площади у Театра-Театра.



Менее чем за 5 дней скульпторам из Перми, Екатеринбурга, Невьянска, Чебоксар, Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре удалось создать настоящие шедевры ледового искусства. Стартовавший 7 января, Рождественский турнир стал отборочным туром VII Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» 2021 года. По условиям турнира, его победители автоматически получают «путевку» для участия в Кубке в следующем году без предварительного отбора.



Напомним, ранее глава Перми Дмитрий Самойлов заявлял о необходимости проводить такого рода мероприятия чаще, чтобы жители и гости Перми могли каждый год любоваться работами мастеров



Участники турнира придумывали и воплощали образы на тему «Легенды древней Пармы». Кто-то обратился к образам мифологии народов древней Пармы, кто-то к образам оберегов пермского звериного стиля, кто-то представил свое прочтение предложенной тематики.



11 января на площадке турнира работало профессиональное жюри: министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, художественный руководитель «Пермской арт-резиденции», художник Юрий Лапшин, автор и соучредитель Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» Алексей Тютнев. Жюри непросто было выбрать победителя среди пяти конкурсных работ. Расхождение между итоговыми оценками - считанные баллы. Критерии оценки - полнота и выразительность раскрытия темы, техническое мастерство и использование выразительных особенностей материала, художественная выразительность и оригинальность идеи.



Победителями были признаны Александр Савинов и Павел Соловьев из Екатеринбурга с конкурсной работой «Последняя песнь шамана».



Галерея скульптур открылась для посещения 12 января и при благоприятных погодных условиях проработает до конца зимнего сезона.



Рождественский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».

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