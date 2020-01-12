За год более 900 прикамских мам в декрете получили новую профессию

14:06 | 13.01.2020

Обучение бесплатно, достаточно обратиться в территориальное отделение «Центра занятости» по месту жительства.



В конце 2019 года в Прикамье был утвержден новый порядок дистанционного обучения для женщин, находящихся в декретном отпуске. Если раньше, чтобы получить новую профессию, мамам нужно было отрываться от своих основных обязанностей, связанных с воспитанием детей, и как минимум 3 месяца посещать образовательное учреждение, то сейчас все это можно сделать, не выходя из дома. Даже свидетельство о прохождении курсов присылают по почте.



В 2019 году по данной программе переобучение прошли более 900 женщин, находящихся в декретном отпуске, из них дистанционно – 192. По планам краевого центра занятости, ежегодно планируется переобучать не менее 744 жительниц Пермского края. Они могут пройти переобучение как очно, так и дистанционно. Программа реализуется во всех территориях Пермского края, а обучение проходит в учреждениях профессионального образования Пермского края, которые заключили договоры с краевым Центром занятости.



Переобучение молодых мам реализуется с 2012 года, и только в 2019 появился ряд существенных нововведений. В первую очередь это дистанционное обучение, сам курс, как и прежде, длится три месяца. Его слушателям достаточно иметь под рукой персональный компьютер и выход в интернет. Дистанционно можно обучиться по 34 программам: от парикмахера, пекаря и флориста до профессий, связанных с компьютером. Список образовательных программ можно найти на сайте Центра занятости http://www.cznperm.ru/.



Как отмечают слушатели курсов, дистанционное обучение во время декрета дает возможность освоить дополнительные специальности. «Данные курсы позволяют без отрыва от домашних забот получить вторую профессию. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, воспитываю ребенка, и надолго отлучаться из дома нельзя. Дистанционная форма проведения курсов - это прекрасный шанс совместить: и находиться дома, и в то же время выделять несколько часов в день на обучение. Очень удобно. Я планирую стать системным администратором», - поделилась слушательница курсов по специальности «системный администратор» Елизавета Сагирова.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость самообразования. По словам главы региона, сегодня особенно важно постоянно учиться чему-то новому.



Сейчас участниками программ могут стать не только женщины, находящиеся в декретном отпуске, но и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости. Помимо этого, дистанционно обучаться могут и предпенсионеры, это позволяет пройти переобучение без отрыва от основного производства.



В 2019 году на реализацию данной программы было выделено 11,5 млн рублей, в этом году сумма инвестиций в это направление соцподдержки увеличится. Из федерального бюджета на эти цели выделяется 41 миллион рублей, из регионального - 2 миллиона.

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