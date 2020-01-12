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13:27 | 13.01.2020

Пермяков приглашают покататься на лыжах в городских лесах

Во время долгих выходных многие жители города проводили свой досуг в пермских лесах. Здесь состоялись соревнования по скандинавской ходьбе и познавательные экскурсии. Все желающие могут покататься на лыжах по экологическим тропам.

В новогодние каникулы пермяки активно посещали городские леса. Экскурсии здесь проводятся круглый год и уже успели завоевать популярность среди жителей. Познавательные прогулки по экологическим тропам организуют работники Пермского городского лесничества.
В праздничные дни в Мотовилихинском участковом лесничестве прошел «большой старт» пермских любителей скандинавской ходьбы на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Липовая гора». Здесь собралось 7 команд, это более 60 человек. Минимальная пройденная дистанция составила 4 км, максимальная – 12 км. Также состоялась экскурсия по экологической тропе «Липовая гора», которую провел «мастер леса» Дмитрий Коваль.

В Чернявском участковом лесничестве посетителям рассказали о размещенной в визит-центре экспозиции, посвященной зимним обитателям леса и особенностям их поведения.

В Левшинском участковом лесничестве прошла встреча работников лесничества с местными жителями. Лесники рассказали о следах на снегу, о диких животных и о том, как надо себя вести при встрече с ними. Кроме того, состоялся слет любителей скандинавской ходьбы, в котором принимали участие жители Орджоникидзевского района: группы из ТОСов и активные местные жители, всего около 100 человек. Маршрут слета прошел по экологической тропе «Ботаническая».

В Пермском городском лесничестве напоминают, что экологические тропы, расположенные в пермских городских лесах, ждут своих посетителей. Как пешком, так и на лыжах можно пройти тропы «Дорога домой» в Черняевском лесу и «Липовая гора» вблизи НПО «Биомед», также лыжни имеются на тропах «Крым» и «Красные горки» в Кировском районе. У жителей есть возможность пешком прогуляться по зимнему лесу на тропах «Пролетарская», «Чапаевская», «Ботаническая».

© «Вечерние ведомости»

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