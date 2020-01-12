На этой неделе в Перми ожидается оттепель

12:53 | 13.01.2020

Сейчас в столице Прикамья -3 градуса, пасмурно. Сегодня, 13 января, днем в Перми будет около -2°C.



Завтра похолодает до -6°C, ночью будет до -10°C. В среду, 15 января, столбик термометра покажет около -4°C, возможен снег. В четверг будет мокрый снег, температура приблизится к нулю и к вечеру поднимется выше. В пятницу потеплеет до +2°C, возможен дождь. Вечером в пятницу возможно краткосрочное похолодание. В выходные, по предварительным прогнозам, вновь будет немного ниже нуля.

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