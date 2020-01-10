Самыми популярными именами для детей в Перми в 2019 году были Софья и Александр

04:33 | 12.01.2020

Также в прошлом году в столице Прикамья родились Ангела-Божена, Муза, Весна, Пересвет, Гектор и Анри. Наряду с наиболее распространенными именами встречаются старинные и библейские. Также детей называют в честь исторических деятелей, героев книг, фильмов и сериалов.



По данным пермских отделов ЗАГС, при оформлении свидетельств о рождении наблюдаются определенные тенденции. Исходя из статистики, в 2019 году популярны были такие имена мальчиков, как Александр, Марк, Фёдор, Артём, Максим, Михаил, Роман. У девочек – Алиса, Анна, София, Мария, Полина, Варвара, Виктория.



Интересно, что имена Александр и София сохраняют лидирующие позиции не только в Перми, но и в целом в России на протяжении уже нескольких лет. Однако не все некогда популярные имена остаются на слуху. Такие традиционные русские имена, как Николай, Татьяна, Нина и Светлана становятся в Перми редкими, их дают малышам лишь несколько раз в год.



В городском управлении ЗАГС отмечают, что в статистике имен за 2019 год прослеживается разнообразие. Пермяки выбирали своим детям не только традиционные, но и редкие имена – старинные, библейские, в честь исторических деятелей, героев книг, фильмов и сериалов. Так, у мальчиков редкими и необычными именами стали Гектор, Филат, Феликс, Архип, Пересвет, Гордей, Даниял, Назар, Эрнест, Илларион, Тим, Михей, Лаврентий, Тео, Ратмир, Анри, Леон, Адиль, Ерофей, Родислав, Ион, Симеон, Мартин, Севастьян, Клим, Гордей, Игнат, Иннокентий, Вениамин, Тихон, Лука, Филипп, Демид, Рудольф.



Девочкам давали следующие редкие и необычные имена: Апполинария, Марфа, Моника, Доминика, Агнесса, Велена, Муза, Авигея, Каталина, Аксинья, Аврора, Адель, Айлин, Ариана/Арианна, Весна, Глория, Лада, Теона, Дамиана, Анабель, Ралина, Мелисса, Рада, Тея, Златослава, Рохини Мира, Евангелина, Жанна-Мишель, Инес, Ангела-Божена, Венера, Изабелла, Оливия, Лаур, Николь, Руслана, Владлена, Раяна, Милолика, Аглая, Виталина, Эльвира, Виолетта, Дана, Эмилия, Юлиана, Златослава, Снежана, Марьяна, Мия, Каролина, Василина.



- Давая имя ребенку, родителям необходимо думать о том, как примет ребенок это имя, как оно будет звучать, будет ли оно удачно сопровождать его на протяжении всей жизни. А от личного имени мальчика зависит звучание отчества его будущих детей, – отметили в городском ЗАГСе.

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