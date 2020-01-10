Матчи пермских баскетболистов – самые посещаемые в Единой лиге ВТБ

04:32 | 12.01.2020

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» сохраняет лидерство по посещаемости матчей Единой Лиги ВТБ. По итогам половины сезона на каждый матч поддержать пермских баскетболистов приходило в среднем 5287 человек.



На втором месте баскетбольный клуб «Химки». На игры клуба приходит в среднем 3405 болельщиков.



Рекорд посещаемости любители баскетбола установили 7 декабря в УДС «Молот». Матч «ПАРМЫ» и ЦСКА собрал 6536 болельщиков. Следующая игра пермского клуба состоится также в УДС «Молот» 12 января в 17.30 (время пермское) с БК «Астана».

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