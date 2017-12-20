В массовом ДТП под Пермью пострадали шестеро детей

18:48 | 10.01.2020

10 января около 14.30 на автодороге подъезд к М-7 «Волга» произошло столкновение семи транспортных средств: легковых автомобилей, большегруза, «ГАЗели» и пассажирского автобуса, в котором возвращались в Пермь со спортивных сборов в Чайковском дети 10-17 лет.



В аварии пострадало 12 человек, шестеро из них – дети. По данным краевого минздрава, все пострадавшие дети уже отпущены из больниц домой.

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