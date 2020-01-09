«Хохловка» приглашает на зимние программы

14:33 | 10.01.2020

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» продолжаются зимние интерактивные программы. Гости музея могут принять участие в народных играх, погадать, послушать былички о нечистой силе, попробовать себя в старинных ремеслах.



13 и 15 января «Хохловка» приглашает на программу «Святки в «Хохловке»: страшны́е вечера». Она связана с обрядовым ряжением, гаданиями и поверьями о нечистой силе, знакомит участников с традициями второй недели святок – с Васильева вечера до Крещения. Кульминацией программы будет представление народного театра «Царь Максимильян», посиделки за столом с деревенскими сказками, страшными быличками и загадками, записанными в Пермском крае.



Вместе с фольклорным ансамблем музея «Хохловка» в празднике принимают участие и другие коллективы: студия духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина», фольклорный проект «Река» из Перми и ансамбль «Семейка» из Усть-Качки.



Святочные программы – это камерные события, рассчитанные на группы не более 30 человек, поэтому для участия необходима предварительная запись. Начало 13 и 15 января в 14:00 и 16:00.



В музее продолжаются также и «Мастеровые выходные». В течение всей зимы гости «Хохловки» могут попробовать себя в старинных ремеслах: изготовить плетеный пояс или кожаный браслет, набойный платок и даже сувенирные валенки.



Совместно с турфирмой «Белый камень» проводятся «Зимние забавы в «Хохловке». На нескольких площадках на свежем воздухе можно посоревноваться в игре валеночный хоккей или попробовать собрать поленницу, поиграть в догонялки, калечину-малечину и другие подвижные игры. В уютной чайной или визит-центре – согреться горячим чаем, а еще принять участие в мастер-классе по изготовлению памятного сувенира – новогодней композиции.

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